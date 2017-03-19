Пенальти в ворота "Арсенала" назначен верно

На 51-й минуте матча 20-го тура чемпионата России "Зенит" – "Арсенал" правильное решение принял арбитр Алексей Еськов, назначив пенальти в ворота гостей. Защитник тульской команды Беляев, ведя борьбу с Дзюбой, держал соперниками руками. Это ясно видел судья, который, не раздумывая, наказал нарушителя правил 11-метровым. (Александр БОБРОВ)
smit541
просто рыдаю от смеха, значит когда вчера Зе Луиша толкали в спину ручками-это не пенальти, а тут Дзюбиньё придеражали слегка, таки всё, пенальти 100%?)) А про 2-й гол даже и говорить не надо, настолько явный офсайд, куда уж как явнее, чем вчерашний у того же Зе Луиша))) Табор нарыдал в судейскую мантию...ну и заодно брикетик валюты в кармашек запихнул))))
21:42
AKBI
Дани забил из офсайда... Зато как красиво!
21:39
sidan123
Беляев конечно валенок: никакой опасности Дзюба в данном эпизоде не представлял, хрена его хватать руками? Но в Европе такой пеналь могли и не дать. У Дани офсайд стопудов.
21:37
AKBI
Valdemarson Игрочишко опять пенальти выклянчил... Задолбали такие коменты.. Если хочешь оскорбить - скажи в лицо.. Трусливо да? Понято дело - От игрока можно и в табло.
21:34
С.Мороз
Излучение Промкооперации и Пищев..сантиметров 30???? ты линейкой у телевизора расстояние меряешь???Так оффсайд то был метра 1,5 в реальности!)))И главное не плач сегодня вместе с Дзюбой...по поводу .....так ЗЕНИТ судить не должны))
21:33
kot Begemot
Вот так и знал, что свиньи после матча говном изойдут: и пеналь не пеналь, и гол не гол, и судьи за Зенит и против Спартака. А что же вы про незасчитанный гол Амкару ничего не говорите, справедливые вы наши? Или у вас справедливость только против Зенита? Ну, да, это же свиная справедливость...
21:32
Seraffim
Почему то когда с центра поля Дзюба несется и на нем два игрока соперника висят, он не падает(ну, или не всегда падает), а тут от одного прикосновения валится. В каждом матче таких падений с десяток наберется, но такие пенальти ставят крайне редко.
21:31
shpasic
а какой процент голов Локомотива забит с пенальти, например?
21:31
Nigolan
Если бы так судили в Европе, то зенит без проблем выигрывал бы лигу чемпионов каждый год, а деревяшка был бы первым снайпером, но вот почему-то в Европе судят по другому, неправильно как-то, не по-зенитовски!
21:30
nekonohiki
Более 20% всех голов Зенита забито с пенальти, такова статистика этого сезона. Только двум командам не давали бить пенальти в этом году: Ростову и Спартаку.
21:22
-chouan-
Классика, левый пенальти, гол из внеигры, бомжстайл, гена доволен..
21:21
199
Слава богу! Хоть сегодня обойдёмся без нытья Будулая.
21:21
Levbereg
Из-за ситуации в распределении мест в ПЛ, переживаю за канониров. Однако пеналь сто процентный.
21:21
Wild Weasel
Излучение _ Беляев держал Дзюбу левой рукой в течение нескольких секунд, не дал до мяча добраться в итоге ___ Таких эпизодов в каждом матче десяток минимум, а вот симулировать, подгибая ножки при первом же контакте - не по мужски это... (((
21:16
Valdemarson
Игрочишко опять пенальти выклянчил...
21:16
Vinchester
бомжи по другому не могут..... уроды зажравшиеся.... терпеть их не может вся страна!!!!!!
21:14
Wild Weasel
Вчера у Зе вне-игры был гораздо более спорный и не очевидный, но свистнули не задумываясь...
21:14
merniloskut
Излучение Промкооперации - бамжы только ныть умеют и оправдывать судейский произвол! Чего добился зенит без судейской помощи? Да ничего!
21:13
Wild Weasel
А судья сразу и уверенно свистнул - потому что была установка на такое судейство! Задолбали наши судейские клоуны - сначала косячат (на говорю, что умышленно), потом их руководитель отмазывает, но в ближайших матчах "возвращают долги"... Еще раз повторю - не считаю, что кто-то кого-то покупает, кто-то кому-то специально помогает, но общий уровень судейства у нас - как и весь футбол - ниже плинтуса ((((
21:12
hattabych
Защитнику конечно нужно не только оппонента удерживать, но и на мяч внимание обращать. А у Дзюбы ноги прямо подкосились. Небольшое нарушение с изрядной долей симуляции. В таких случаях судьи сами поощряют симуляцию с которой должны бороться.
21:12
Конский волос
После каждого углового можно ставить пеналь.
21:12
Веравалер
Ну да, ну да... Мы так и подумали...
21:12
Излучение Промкооперации и Пищев
waleriy Пенальти не было, а Дани забил гол из явного положения вне игры. Вот так убивают футбол. /// Пенальти стопроцентный, офсайд был, но прям уж такие явный, да? Сантиметров 30 - это явный?? А футбол убивает твоя свинодрянь, сливая АЕКам...
21:11
Излучение Промкооперации и Пищев
Слушайте, комментаторы, не надоело чушь пороть?? Пенальти абсолютно очевидный, Беляев держал Дзюбу левой рукой в течение нескольких секунд, не дал до мяча добраться в итоге, какая симуляция, вы о чем??
21:10
Wild Weasel
Защитник обнимает нападающего руками - такое в каждом матче не по одному разу бывает, особенно при угловых... А нападающий подгибает ножки и грохается как мешок с гов...м - не симуляция ли???
21:09
waleriy
Пенальти не было, а Дани забил гол из явного положения вне игры. Вот так убивают футбол.
21:09
shpasic
если не заметили, это только на домашних матчах так - Орлов, как Хоттабыч, там колдует пенальти.
21:09
marksan
Клоунада от великого болтуна по фамилии Дзюба!
21:08
AlbertII
Дзюба профессионально упал, молодчик....Видит расставленные руки защитника, резко разворачивается и валенком на руки же и падает, придерживая соперника.....
21:07
merniloskut
Без судейской поддержки это газовое недоразумение боролось бы с Томью за выживание! Ни шагу без палёных пеналей!
21:07