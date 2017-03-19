Пенальти в ворота "Арсенала" назначен верно. Фото Телеканал "Наш футбол"

На 51-й минуте матча 20-го тура чемпионата России "Зенит" – "Арсенал" правильное решение принял арбитр Алексей Еськов, назначив пенальти в ворота гостей. Защитник тульской команды Беляев, ведя борьбу с Дзюбой, держал соперниками руками. Это ясно видел судья, который, не раздумывая, наказал нарушителя правил 11-метровым. (Александр БОБРОВ)