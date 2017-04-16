Олег Шатов: "Интервью? Я и так на пороховой бочке живу"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов после матча 23-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:2) отказался давать интервью. Хавбек намекнул, что у него сейчас сложное положение в команде из-за комментария, данного им после игры в прошлые выходные, когда он свое непоявление на поле в игре с "Анжи" оценил фразой: "Тренеру и без нас хорошо", передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Я и так на пороховой бочке живу, – сказал Шатов в ответ на просьбу об интервью.

Олег Шатов: "Главному тренеру и без нас хорошо"

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"