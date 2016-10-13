Николай Заболотный: "Зенит" приедет в Екатеринбург предельно мотивированным"

Вратарь "Урала" Николай Заболотный отметил, что команда понимает всю сложность предстоящей игры 10-го тура чемпионата России против "Зенита", сообщает "Спорт день за днем". Голкипер уверен, что екатеринбуржцы в скором времени поднимутся в турнирной таблице.

– Заканчивается двухнедельная пауза в чемпионате России. В каком режиме "Урал" готовится к матчу с "Зенитом"?

– После игры с "Томью" (1:1) нам дали несколько выходных. Отдохнули, потренировались, провели контрольный матч с молодежным составом. Победили 5:0, попробовали определенные тактические варианты. Сейчас продолжаем работать в обычном режиме. Теоретических занятий конкретно по "Зениту" пока не было, но в ближайшие дни игру петербуржцев обязательно разберем.

– В составе "Зенита" традиционно много "сборников". Перелеты, затраты физических и эмоциональных сил не могут не сказаться на их состоянии. На руку ли это "Уралу"? Тот ли это момент, когда надо играть с "Зенитом"?

– По большому счету нам все равно. Но если вдаваться в подробности, то скажу так: игроки сборной России уже вернулись в расположение "Зенита", иностранцы привыкли к такому графику. Кроме того, у "Зенита" длинная скамейка, так что никакой зависимости здесь не вижу. Уверен, в Екатеринбург "Зенит" приедет предельно мотивированным: команда набрала хорошую форму, идет вровень с лидерами и постарается оторваться от "Спартака" и ЦСКА. Мы отдаем себе отчет в том, какой сложности поединок нас ожидает, однако полны решимости добиться победы. У нас не так много очков, поэтому каждая встреча для нас имеет колоссальное значение.

– Как оцените старт "Урала" в нынешнем сезоне?

– В матче открытия победили дома "Уфу" (2:0). Начали играть по новой схеме, набирали очки, но в третьем туре на последней минуте пропустили обидный мяч от ЦСКА (0:1) – и все вдруг разладилось, стало угасать. С тех пор победили лишь однажды, в Оренбурге (1:0). Уверен, что мы непременно поднимемся. Надо просто брать свои очки.

– Почему "Урал" хуже играет дома, чем в гостях? Всего одна победа в пяти матчах...

– Сложно сказать. В Екатеринбурге мы принимали "Уфу", ЦСКА, "Арсенал" и "Анжи". Первую встречу выиграли. Против ЦСКА первым номером играть не могли по определению – это один из лидеров российского футбола, действующий чемпион страны. "Анжи" сейчас тоже хорошая команда, играть с которой на встречных курсах очень опасно. У "Арсенала" же должны были выигрывать.