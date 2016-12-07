Мирча Луческу: "На "Зенит" начали оказывать давление после матча против "Спартака"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против АЗ заявил, несмотря на отставание от "Спартака" в пять очков, команда провела хороший отрезок сезона, передает спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Румынский специалист вновь отметил, что на матчи его команды часто назначаются московские арбитры.
– 5 очков отставания от "Спартака" перед второй частью чемпионата – это много?
– Долго надо отвечать на этот вопрос. Анализ первой части чемпионата лучше бы сделали журналисты. Когда принимал команду, не думал, что будет столько проблем. Много игроков выбыло из-за травм. Сборы летом провели с группой молодых ребят, а сборники присоединились позже и не успели набрать форму. Поэтому в начале чемпионата недобрали очков. Хорошо, что приобрели Мака и Жулиану и они оставались здоровы. Порой приходилось из-за травм выпускать игроков не на свои позиции. Тот же Новосельцев, – а я настаивал, чтобы он появился у нас – тоже получил повреждение. Надеюсь, с АЗ и на сборах он подтвердит свой уровень.
В целом, мы, тем не менее, неплохо провели первую часть чемпионата. Все поменялось после фола Кришито на Промесе в матче со "Спартаком". После этого началось давление на команду, в том числе со стороны журналистов. Многое стало переворачиваться в чемпионате. И все же, 5 очков – не слишком большой задел для лидера. Если мы хотим стать чемпионами – должны обыгрывать на выезде и ЦСКА, и "Спартак".
Меня критикую за то, что я касаюсь арбитров. Хотя я противник иностранных арбитров и считаю, что у российских рефери достаточно квалификации. Наверное, я имею чуть больше прав, чтобы защищать свою команду от уколов журналистов. Хотя бы с высоты своего опыта. А он говорит: ситуация в чемпионате не очень простая. Если я говорил и говорю о том, что нас часто судят московские арбитры – в итоге в 10 матчах из 17 – то делаю это аргументировано. Не осуждаю эту ситуацию, но факт остается фактом. Мы находимся почти в 1000 километрах от Москвы, в отличие от некоторых арбитров, что обслуживали наши матчи. Нетрудно увидеть, что они к Москве, гораздо ближе к ним, чем к нам. Я профессионал и могу это заметить. Никого не хочу обидеть. Я просто защищаю свою команду.
Зимой, надеюсь, проведем хорошие сборы и весной покажем совсем другую игру. Мы осенью забили больше всех. Очков набрали больше, чем в прошлом чемпионате, а пропустили – меньше. Но не могу не отметить хорошую игру "Спартака", которую они показали этой осенью. Возможно, им помогло, что они не играют в еврокубках. Но не надо сбрасывать со счетов и ЦСКА.
Болела_23
Цыгане плачут, цыгане ноют!))) Поздравляю Питер-теперь Вы самая ноящая команда!!!
23:15 7 декабря
werder63
Если нытик Луческу перестанет истерить, то Зенит, ВОЗМОЖНО, станет конкурентом Спартаку!)) Но ЕСЛИ БЫ Зенит пробил НОЛЬ пенальти, как Спартак (МЕНЬШЕ ВСЕХ!!!), а Спартак ШЕСТЬ пенальти, как Зенит (БОЛЬШЕ ВСЕХ), что бы ТОГДА запел Луческу о московских судьях? +6 голов Спартаку, минус 6 голов Зениту, И КТО самая результативная команда, Луческу? Опять Спартак)) А шесть пеналей добавили очков Зениту, и украли их у Спартака! Так что не Луческу с Витселем и Дзюбиньей расстраиваться надо!
22:59 7 декабря
merniloskut
Обычная цыганская байда - кручу, верчу, - запутать хочу! Так у кого лошадь спёрли?
22:52 7 декабря
VVSh71
Спартак займёт почётное третье место. успокойтесь, Мистер.
22:45 7 декабря
Vizioso
Чёрт, ведь до приезда Луческу в Питер я его уважал как человека, вылепившего ряд интересных игроков. А тут... В каждом интервью заводит свою шарманку о бедных угнетаемых сине-бело-голубых. Может уймёт его уже кто-нибудь из руководства клубного.
22:33 7 декабря
Samba01
Mik vik, на матчи Спартака против зенита не поставят московского арбитра.
22:29 7 декабря
Жорик Вартанов
обвинил всех и вся кроме себя, браво цыган, после Спаллетти одни нытики в Зените
22:29 7 декабря
_Адекватный член.
Это никогда не кончится.
22:28 7 декабря
Samba01
У нас половина трудоспособного населения страны в Москве работает, а судьи чем отличаются?
22:27 7 декабря
AKBI
Ты бы хоть фамилию своего тренера написал с большой буквы, умник.
22:22 7 декабря
Mik vik
Господин Луческу, а если московский арбитр болеет за ЦСКА, то за кого он будит "болеть" в матче Зенит-Спартак?
22:20 7 декабря
moogle
Тот ещё НЫТИК этот Луческу... несолидно в его возрасте
22:19 7 декабря
onlywhitespartak
Вот клоун цыганский , так давай иностранные арбитры будут судить ! В чем вопрос ? Все только за кроме вас ! Правильно оказывают давление потому что в матче со спартаком при миллионой и международной публике не постеснялись ресурс включить ! И опозорили весь чемпионат этим ! Эпизод с промесом это лишь верхушка айсберга ! Там Иванов просто играть не давал ... И бери пример с карреры спартак судят намного хуже , только пример с пенальти 6-1 у бомжей и 0-4 у нас о многом говорит , плюс в тех матчах даже где судья либо помогает соперникам либо судят не предвзято все кричат что Спартаку помогают !
22:16 7 декабря