Мирча Луческу: "На "Зенит" начали оказывать давление после матча против "Спартака"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против АЗ заявил, несмотря на отставание от "Спартака" в пять очков, команда провела хороший отрезок сезона, передает спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Румынский специалист вновь отметил, что на матчи его команды часто назначаются московские арбитры.

– 5 очков отставания от "Спартака" перед второй частью чемпионата – это много?

– Долго надо отвечать на этот вопрос. Анализ первой части чемпионата лучше бы сделали журналисты. Когда принимал команду, не думал, что будет столько проблем. Много игроков выбыло из-за травм. Сборы летом провели с группой молодых ребят, а сборники присоединились позже и не успели набрать форму. Поэтому в начале чемпионата недобрали очков. Хорошо, что приобрели Мака и Жулиану и они оставались здоровы. Порой приходилось из-за травм выпускать игроков не на свои позиции. Тот же Новосельцев, – а я настаивал, чтобы он появился у нас – тоже получил повреждение. Надеюсь, с АЗ и на сборах он подтвердит свой уровень.

В целом, мы, тем не менее, неплохо провели первую часть чемпионата. Все поменялось после фола Кришито на Промесе в матче со "Спартаком". После этого началось давление на команду, в том числе со стороны журналистов. Многое стало переворачиваться в чемпионате. И все же, 5 очков – не слишком большой задел для лидера. Если мы хотим стать чемпионами – должны обыгрывать на выезде и ЦСКА, и "Спартак".

Меня критикую за то, что я касаюсь арбитров. Хотя я противник иностранных арбитров и считаю, что у российских рефери достаточно квалификации. Наверное, я имею чуть больше прав, чтобы защищать свою команду от уколов журналистов. Хотя бы с высоты своего опыта. А он говорит: ситуация в чемпионате не очень простая. Если я говорил и говорю о том, что нас часто судят московские арбитры – в итоге в 10 матчах из 17 – то делаю это аргументировано. Не осуждаю эту ситуацию, но факт остается фактом. Мы находимся почти в 1000 километрах от Москвы, в отличие от некоторых арбитров, что обслуживали наши матчи. Нетрудно увидеть, что они к Москве, гораздо ближе к ним, чем к нам. Я профессионал и могу это заметить. Никого не хочу обидеть. Я просто защищаю свою команду.

Зимой, надеюсь, проведем хорошие сборы и весной покажем совсем другую игру. Мы осенью забили больше всех. Очков набрали больше, чем в прошлом чемпионате, а пропустили – меньше. Но не могу не отметить хорошую игру "Спартака", которую они показали этой осенью. Возможно, им помогло, что они не играют в еврокубках. Но не надо сбрасывать со счетов и ЦСКА.