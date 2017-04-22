Мирча Луческу: "Как думаете, я разбираюсь в футболе или нет?"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 24-го тура премьер-лиги против "Урала" (2:0) положительно оценил игру полузащитника Йоана Молло. По словам наставника, он еще не полностью адаптировался к требованиям, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- Почему так мало играет Молло?

- Сегодня он сыграл убедительно. Как думаете, я разбираюсь в футболе или нет? Если бы он был полностью адаптирован к моим требованиям, я бы выпустил его раньше. В этой зоне серьезная конкуренция - Шатов, Кокорин. Молло вышел и помог добиться результата. Хотя ошибался и часто принимал неверные решения. Но, в целом, я могу оценить его игру положительно. Думаю, это был позитивный матч для него. Надеюсь, эта игра добавит ему уверености. Все зависит от него, насколько он поймет требования к ведению игры в нашей команде. Больше всего мне нравится работать с игроками, у которых есть большое желание находиться в команде.

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова