17:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Как думаете, я разбираюсь в футболе или нет?"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 24-го тура премьер-лиги против "Урала" (2:0) положительно оценил игру полузащитника  Йоана Молло. По словам наставника, он еще не полностью адаптировался к требованиям, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.   

- Почему так мало играет Молло?

- Сегодня он сыграл убедительно. Как думаете, я разбираюсь в футболе или нет? Если бы он был полностью адаптирован к моим требованиям, я бы выпустил его раньше. В этой зоне серьезная конкуренция - Шатов, Кокорин. Молло вышел и помог добиться результата. Хотя ошибался и часто принимал неверные решения. Но, в целом, я могу оценить его игру положительно. Думаю, это был позитивный матч для него. Надеюсь, эта игра добавит ему уверености. Все зависит от него, насколько он поймет требования к ведению игры в нашей команде. Больше всего мне нравится работать с  игроками, у которых есть большое желание находиться в команде.

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Волейболюга

Тренеришка, мы думаем, нет!

18:02

hagen_alex

Ответ же очевиден - помнится Дзюба говорил о таких вот "профессионалах с баночкой пива на диване и огромным пузом", вроде одного румына напоминает, не?))

17:48

marksan

Извините, но Вы не Фергюссон, а Ваш бывший Шахтёр, от которого пахло Ахметовым (углём, металлом) и нынешний Зенит, от которого пахнет очень дорогим газом, не МЮ! Продлить свою карьеру за деньги можно, а для потери чести хватит одного матча! Вот почему я уважаю Сэра Фергюссона и не уважаю Вас, господарь Луческу!

17:46

gayduk

В этой стране все считают, что румын в футболе не разбирается. И это правильно!

17:37

Uzulius

Риторический вопрос

17:36

shpasic

глядя на то, что в каждом матче выходит Кокориин, закрадываются определённые сомнения.

17:36

kshev

Не разбираешься

17:34