Мирча Луческу: "Как думаете, я разбираюсь в футболе или нет?"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 24-го тура премьер-лиги против "Урала" (2:0) положительно оценил игру полузащитника Йоана Молло. По словам наставника, он еще не полностью адаптировался к требованиям, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.
- Почему так мало играет Молло?
- Сегодня он сыграл убедительно. Как думаете, я разбираюсь в футболе или нет? Если бы он был полностью адаптирован к моим требованиям, я бы выпустил его раньше. В этой зоне серьезная конкуренция - Шатов, Кокорин. Молло вышел и помог добиться результата. Хотя ошибался и часто принимал неверные решения. Но, в целом, я могу оценить его игру положительно. Думаю, это был позитивный матч для него. Надеюсь, эта игра добавит ему уверености. Все зависит от него, насколько он поймет требования к ведению игры в нашей команде. Больше всего мне нравится работать с игроками, у которых есть большое желание находиться в команде.
Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова
Волейболюга
Тренеришка, мы думаем, нет!
18:02
hagen_alex
Ответ же очевиден - помнится Дзюба говорил о таких вот "профессионалах с баночкой пива на диване и огромным пузом", вроде одного румына напоминает, не?))
17:48
marksan
Извините, но Вы не Фергюссон, а Ваш бывший Шахтёр, от которого пахло Ахметовым (углём, металлом) и нынешний Зенит, от которого пахнет очень дорогим газом, не МЮ! Продлить свою карьеру за деньги можно, а для потери чести хватит одного матча! Вот почему я уважаю Сэра Фергюссона и не уважаю Вас, господарь Луческу!
17:46
gayduk
В этой стране все считают, что румын в футболе не разбирается. И это правильно!
17:37
Uzulius
Риторический вопрос
17:36
shpasic
глядя на то, что в каждом матче выходит Кокориин, закрадываются определённые сомнения.
17:36
kshev
Не разбираешься
17:34