19:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Михаил Вилков: "Зе Луиш картинно упал в единоборстве с Кверквелией"

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Главный арбитр матча 20-го тура чемпионата России "Локомотив""Спартак" (1:1) подчеркнул, что нападающий гостей Зе Луиш, упавший в штрафной соперника на 23-й минуте встречи, увеличил силу толчка защитника хозяев Соломона Кверквелии. По словам Вилкова, пенальти в таких встречах должен быть очевидным для всех.

– Несколько слов по самой игре: футболистам спасибо, они старались играть в футбол, не мешали судить, не занимались разговорами и спорами, – сказал Вилков в эфире передачи "Свисток" на телеканале "Наш футбол". – Игра была зрелищная, на высоких скоростях.

Готовясь к каждой игре, мы анализируем тактику, игру отдельных футболистов. Перед этой встречей оговаривалось, что есть отдельные игроки, которые могут симулировать, доставлять неприятности арбитру.

В ситуации на 23-й минуте у Кверквелии рука была на спине Зе Луиша, небольшой толчок присутствовал, но Зе Луиш сам увеличил силу толчка, упал картинно, поэтому многим и могло показаться, что был пенальти. Но в таких матчах одиннадцатиметровый должен быть очевидным для все, поэтому я не назначил пенальти.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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smit541

Свинству Бой! Ты давай про Дзюбинью это скажи, а то он каждый матч в штрафной соперника падает, да ручонками разводит) Вообще забавно, что два одинаковых момента у Спартака и Зенита, а какие диаметрально противоположные решения судьишек) Тоже самое и с голом из офсайда))

20:44

Тот самый Зануда

Значит Вы утверждаете,что подсудимый не наносил побоев потерпевшему? -Конечно не наносил!Он пошёл в туалет,а он не смог дверь сломать....

20:28

Союз Аполлонович

Упырь

20:27

Green42

Хреново анализируете, товарищ судья.

20:13

Свинству Бой!

И это не в первый раз! Как-то Джикия, еще игрок Амкара чуть прислонился к Зелупишу, а тот сразу рухнул ,как подкошенный....пеналь и Спам выиграл проигранный матч.

20:10

echo2011

Просто Зе Луиш играет не за ту команду.

20:01

Jean4

хорошая отговорка =)

19:54

waleriy

Был бы зюба был бы пенальти , стимулировать надо.

19:50

просто Царь

Вилков! Ты должен не обсуждать картинно-не картинно, а фиксировать было или не было нарушение! И не важно кто как упадет.Был толчок - ставь на точку.И не важно сильный или слабый.Признался в своей непрофессиональности сам.

19:49

smit541

Я смотрю, что Вилков глядя на питерских болельщиков спецом такое заявление сделал....на плазму напрашивается)))

19:43

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