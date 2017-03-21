Михаил Вилков: "Зе Луиш картинно упал в единоборстве с Кверквелией"

Главный арбитр матча 20-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Спартак" (1:1) подчеркнул, что нападающий гостей Зе Луиш, упавший в штрафной соперника на 23-й минуте встречи, увеличил силу толчка защитника хозяев Соломона Кверквелии. По словам Вилкова, пенальти в таких встречах должен быть очевидным для всех.
– Несколько слов по самой игре: футболистам спасибо, они старались играть в футбол, не мешали судить, не занимались разговорами и спорами, – сказал Вилков в эфире передачи "Свисток" на телеканале "Наш футбол". – Игра была зрелищная, на высоких скоростях.
Готовясь к каждой игре, мы анализируем тактику, игру отдельных футболистов. Перед этой встречей оговаривалось, что есть отдельные игроки, которые могут симулировать, доставлять неприятности арбитру.
В ситуации на 23-й минуте у Кверквелии рука была на спине Зе Луиша, небольшой толчок присутствовал, но Зе Луиш сам увеличил силу толчка, упал картинно, поэтому многим и могло показаться, что был пенальти. Но в таких матчах одиннадцатиметровый должен быть очевидным для все, поэтому я не назначил пенальти.
smit541
Свинству Бой! Ты давай про Дзюбинью это скажи, а то он каждый матч в штрафной соперника падает, да ручонками разводит) Вообще забавно, что два одинаковых момента у Спартака и Зенита, а какие диаметрально противоположные решения судьишек) Тоже самое и с голом из офсайда))
20:44
Тот самый Зануда
Значит Вы утверждаете,что подсудимый не наносил побоев потерпевшему? -Конечно не наносил!Он пошёл в туалет,а он не смог дверь сломать....
20:28
Союз Аполлонович
Упырь
20:27
Green42
Хреново анализируете, товарищ судья.
20:13
Свинству Бой!
И это не в первый раз! Как-то Джикия, еще игрок Амкара чуть прислонился к Зелупишу, а тот сразу рухнул ,как подкошенный....пеналь и Спам выиграл проигранный матч.
20:10
echo2011
Просто Зе Луиш играет не за ту команду.
20:01
Jean4
хорошая отговорка =)
19:54
waleriy
Был бы зюба был бы пенальти , стимулировать надо.
19:50
просто Царь
Вилков! Ты должен не обсуждать картинно-не картинно, а фиксировать было или не было нарушение! И не важно кто как упадет.Был толчок - ставь на точку.И не важно сильный или слабый.Признался в своей непрофессиональности сам.
19:49
smit541
Я смотрю, что Вилков глядя на питерских болельщиков спецом такое заявление сделал....на плазму напрашивается)))
19:43