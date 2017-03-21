Михаил Вилков: "Зе Луиш картинно упал в единоборстве с Кверквелией"

Главный арбитр матча 20-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Спартак" (1:1) подчеркнул, что нападающий гостей Зе Луиш, упавший в штрафной соперника на 23-й минуте встречи, увеличил силу толчка защитника хозяев Соломона Кверквелии. По словам Вилкова, пенальти в таких встречах должен быть очевидным для всех.

– Несколько слов по самой игре: футболистам спасибо, они старались играть в футбол, не мешали судить, не занимались разговорами и спорами, – сказал Вилков в эфире передачи "Свисток" на телеканале "Наш футбол". – Игра была зрелищная, на высоких скоростях.

Готовясь к каждой игре, мы анализируем тактику, игру отдельных футболистов. Перед этой встречей оговаривалось, что есть отдельные игроки, которые могут симулировать, доставлять неприятности арбитру.

В ситуации на 23-й минуте у Кверквелии рука была на спине Зе Луиша, небольшой толчок присутствовал, но Зе Луиш сам увеличил силу толчка, упал картинно, поэтому многим и могло показаться, что был пенальти. Но в таких матчах одиннадцатиметровый должен быть очевидным для все, поэтому я не назначил пенальти.