19:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "В чем секрет успеха "Спартака"? Мы стали семьей"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура премьер-лиги отметил, что пока рано считать его команду чемпионом страны, передает с "Арены ЦСКА" корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Он добавил, что игроки "Спартака" стали семьей.

 
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Спартак" - 1:2. Красно-белые во второй раз в чемпионате победили красно-синих."Спартак" победил ЦСКА. До золота - 4 очка

- Не могу сказать, что мы нервничали в начале. Другая команда тоже хорошо играла в футбол. У ЦСКА тоже отличные игроки. В первом тайме мы могли забить, было тяжело, но самое главное, что мы победили.

– Трибуны пели после матча "Мы чемпионы, мы чемпионы". Вы сейчас готовы присоединиться к этому кличу?

– Сегодня мы праздновали, потому что выиграли дерби. И это здорово, это правильно праздновать такие победы. Но петь "мы – чемпионы" будем только тогда, когда станем ими математически. Давайте подождем!

– В чем ваш секрет?

– Прежде, чем стать командой, мы стали семьей.

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Правдаруб

SVN74 Выползли неадекваты)) Да пофиг на вас) Спартак -Чемпион! Мы ЭТО сделали!! 20:03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Вы расист? Я же славлю негров Спартака, которые и "определяют" их игру! И слава Вам, фанатам негров!

20:10

SVN74

Выползли неадекваты)) Да пофиг на вас) Спартак -Чемпион! Мы ЭТО сделали!!

20:03

rusfed 2.0

Этот титул - Карреры

19:57

Правдаруб

Спартак - семья негров, слава неграм спартака!

19:55

mikeV

У Федуна таких семейных много было...

19:53

alex221083

Бокетти, готовь ботинки, до Италии путь не близок!))

19:51

Kapral1980

Всё что от тренера и требуется, сплотить коллектив, объединить вокруг цели, ну и, само собой, тактика и выбор футболистов на отдельно взятую игру. Респект, пока справляется на отлично!

19:47

Cool Man

Наконец-то!!!! Ждал и дождался!!!

19:41