Массимо Каррера: "В чем секрет успеха "Спартака"? Мы стали семьей"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура премьер-лиги отметил, что пока рано считать его команду чемпионом страны, передает с "Арены ЦСКА" корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Он добавил, что игроки "Спартака" стали семьей.

- Не могу сказать, что мы нервничали в начале. Другая команда тоже хорошо играла в футбол. У ЦСКА тоже отличные игроки. В первом тайме мы могли забить, было тяжело, но самое главное, что мы победили.

– Трибуны пели после матча "Мы чемпионы, мы чемпионы". Вы сейчас готовы присоединиться к этому кличу?

– Сегодня мы праздновали, потому что выиграли дерби. И это здорово, это правильно праздновать такие победы. Но петь "мы – чемпионы" будем только тогда, когда станем ими математически. Давайте подождем!

– В чем ваш секрет?

– Прежде, чем стать командой, мы стали семьей.

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА – "Спартак"