Массимо Каррера: "В чем секрет успеха "Спартака"? Мы стали семьей"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура премьер-лиги отметил, что пока рано считать его команду чемпионом страны, передает с "Арены ЦСКА" корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Он добавил, что игроки "Спартака" стали семьей.
- Не могу сказать, что мы нервничали в начале. Другая команда тоже хорошо играла в футбол. У ЦСКА тоже отличные игроки. В первом тайме мы могли забить, было тяжело, но самое главное, что мы победили.
– Трибуны пели после матча "Мы чемпионы, мы чемпионы". Вы сейчас готовы присоединиться к этому кличу?
– Сегодня мы праздновали, потому что выиграли дерби. И это здорово, это правильно праздновать такие победы. Но петь "мы – чемпионы" будем только тогда, когда станем ими математически. Давайте подождем!
– В чем ваш секрет?
– Прежде, чем стать командой, мы стали семьей.
Правдаруб
SVN74 Выползли неадекваты)) Да пофиг на вас) Спартак -Чемпион! Мы ЭТО сделали!! 20:03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Вы расист? Я же славлю негров Спартака, которые и "определяют" их игру! И слава Вам, фанатам негров!
20:10
SVN74
Выползли неадекваты)) Да пофиг на вас) Спартак -Чемпион! Мы ЭТО сделали!!
20:03
rusfed 2.0
Этот титул - Карреры
19:57
Правдаруб
Спартак - семья негров, слава неграм спартака!
19:55
mikeV
У Федуна таких семейных много было...
19:53
alex221083
Бокетти, готовь ботинки, до Италии путь не близок!))
19:51
Kapral1980
Всё что от тренера и требуется, сплотить коллектив, объединить вокруг цели, ну и, само собой, тактика и выбор футболистов на отдельно взятую игру. Респект, пока справляется на отлично!
19:47
Cool Man
Наконец-то!!!! Ждал и дождался!!!
19:41