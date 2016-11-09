Массимо Каррера: "Мне нравится игра Михаила Смолова из "Краснодара"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера среди самых заметных российских футболистов назвал двух своих подопечных, а также нападающего "Краснодара" Федора Смолова. Примечательно, что в опубликованном в итальянских СМИ интервью специалист назвал футболиста Михаилом.
– Три российских игрока, которых я бы отметил? Мне очень нравится игра Михаила Смолова, это нападающий, хорошо выступающий за "Краснодар", – цитирует Corriere Dello Sport Карреру. – Большие перспективы у полузащитника Романа Зобнина и защитника Ильи Кутепова.
27Hoax
Мишка, Мишка! И где твоя улыбка?
17:16
Океан
А Федя знает, что он уже не Федя?
17:04
pravda1979
Массимо намекнул Федуну, мол, давай, раскошеливайся, да покупай мне... Мишу, который-Федя. ))) Ведь с помощью такой покупки можно убить двух зайцев- Смолов один из лучших нападающих в премьер-лиге и он к тому же обладатель Российского паспорта. Вот только согласится ли на такой поворот уважаемый господин Галицкий?
17:02
Ясен-Красен!
Пора, Федя, пора... Спартак ждёт тебя. Дорос! )
17:00
РусланИ
Но зато Кокорин перепутал Лермонтова с Тургеневым. А то, что сказал Каррера - сигнал для Мишки Смолова. Мол, переходи к нам. Краснодар исчерпал себя.
16:47
Митяй Антибомж
Костарикашка, а вроде говорят мусарня разваливается? Не?
16:44
Pol Pot
За это Федя им 3 марта должен отгрузить минимум трёшку
16:39
Костариканец
Смолов: Игра ватерпольного Спартака в этом сезоне очаровывает.
16:29
Генерал 123
Тогда уж Иван Смолов.
16:22
shpasic
в голову у Карреры крутилось Фёдор Михайлович, но в итоге выпало не то имя.
16:22
Нубяшка
ахахахахахахаахаххахахах
16:18
Termin79
"Надо, Федя, надо" (с) сменить тебе имя на Мишу :)
16:16
Bache Gabrielsen
Ну, сказали "Михаил", значит Михаил :)
16:09
Chibisov
Абдельсалам Карерра не знает имя Смолова?))))
16:07