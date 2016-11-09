16:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Мне нравится игра Михаила Смолова из "Краснодара"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера среди самых заметных российских футболистов назвал двух своих подопечных, а также нападающего "Краснодара" Федора Смолова. Примечательно, что в опубликованном в итальянских СМИ интервью специалист назвал футболиста Михаилом.

– Три российских игрока, которых я бы отметил? Мне очень нравится игра Михаила Смолова, это нападающий, хорошо выступающий за "Краснодар", – цитирует Corriere Dello Sport Карреру. – Большие перспективы у полузащитника Романа Зобнина и защитника Ильи Кутепова.

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КОММЕНТАРИИ (14)
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27Hoax

Мишка, Мишка! И где твоя улыбка?

17:16

Океан

А Федя знает, что он уже не Федя?

17:04

pravda1979

Массимо намекнул Федуну, мол, давай, раскошеливайся, да покупай мне... Мишу, который-Федя. ))) Ведь с помощью такой покупки можно убить двух зайцев- Смолов один из лучших нападающих в премьер-лиге и он к тому же обладатель Российского паспорта. Вот только согласится ли на такой поворот уважаемый господин Галицкий?

17:02

Ясен-Красен!

Пора, Федя, пора... Спартак ждёт тебя. Дорос! )

17:00

РусланИ

Но зато Кокорин перепутал Лермонтова с Тургеневым. А то, что сказал Каррера - сигнал для Мишки Смолова. Мол, переходи к нам. Краснодар исчерпал себя.

16:47

Митяй Антибомж

Костарикашка, а вроде говорят мусарня разваливается? Не?

16:44

Pol Pot

За это Федя им 3 марта должен отгрузить минимум трёшку

16:39

Костариканец

Смолов: Игра ватерпольного Спартака в этом сезоне очаровывает.

16:29

Генерал 123

Тогда уж Иван Смолов.

16:22

shpasic

в голову у Карреры крутилось Фёдор Михайлович, но в итоге выпало не то имя.

16:22

Нубяшка

ахахахахахахаахаххахахах

16:18

Termin79

"Надо, Федя, надо" (с) сменить тебе имя на Мишу :)

16:16

Bache Gabrielsen

Ну, сказали "Михаил", значит Михаил :)

16:09

Chibisov

Абдельсалам Карерра не знает имя Смолова?))))

16:07

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