Массимо Каррера: "Мне нравится игра Михаила Смолова из "Краснодара"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера среди самых заметных российских футболистов назвал двух своих подопечных, а также нападающего "Краснодара" Федора Смолова. Примечательно, что в опубликованном в итальянских СМИ интервью специалист назвал футболиста Михаилом.

– Три российских игрока, которых я бы отметил? Мне очень нравится игра Михаила Смолова, это нападающий, хорошо выступающий за "Краснодар", – цитирует Corriere Dello Sport Карреру. – Большие перспективы у полузащитника Романа Зобнина и защитника Ильи Кутепова.