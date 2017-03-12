Магомед Мусалов: "Экс-спартаковцы в "Анжи" уже всем все доказали"

Защитник "Анжи" Магомед Мусалов в перерыве матча 19-го тура чемпионата России против "Спартака" заявил, что махачкалинцы настроены добиться победы во встрече. Он добавил, что бывшие игроки красно-белых в составе "Анжи" дополнительно мотивированы.

– Мы не играем на ничью, хотим победить, – сказал Мусалов в эфире телеканала "Наш футбол". – Не важно, кто наш соперник – "Спартак" или кто-то еще.

У "Спартака" много моментов. Надо быть повнимательнее в обороне. Для экс-спартаковцев в "Анжи" сегодняшний матч – это мотивация. Хотя они всем уже все доказали.

Трансляция матча "Спартак" - "Анжи"