Луческу объяснил слова о президенте РФС и "Спартаке"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу на брифинге в Санкт-Петербурге пояснил свое высказывание о президенте РФС Виталии Мутко после матча 29-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" (1:0). В среду румынский специлист выразил мнение, что глава федерации по ходу сезона повлиял на решения не в пользу питерской команды.

- Если президент РФС имеет определенные административные полномочия, то, наверное, и я имею полномочия спортивные, - сказал Луческу. - Я отвечаю за результат и защищаю свой труд, своих игроков. Я отталкиваюсь от идеи: кто знает и может - тот делает. Кто не умеет делать - тот просто дает советы. А кто не знает и не умеет - тот только ругается и ничего не делает. Если я кому-то что-то отвечаю, то я это анализирую заранее.

Не думайте, я хорошо читаю на русском языке. Читаю все, что пишется обо мне, команде, "Зените". Я знаю, как выигрываются чемпионаты - неоднократно это делал. Например, почему однажды я коснулся президента РФС. Недавно я прочитал интервью, в котором экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко сказал, что лучший трансфер "Спартака" в этом сезоне - это президент РФС. Мол, не видел, чтобы глава РФС так защищал одну команду. Я высказал свое мнение, проанализировав это интервью. И сказал, что в трех самых сложных моментах он взял сторону... Получилось так, что против "Зенита". (Сергей ЦИММЕРМАН)

Мирча Луческу: "Такое впечатление, будто президент федерации дал знак против "Зенита" //

Мирча Луческу: "Во многих моментах "Зенит" был под воздействием негативных вещей"