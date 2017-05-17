Мирча Луческу: "Во многих моментах "Зенит" был под воздействием негативных вещей"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу на пресс-конференции после победы в домашнем матче 29-го тура чемпионата России над "Краснодаром" (1:0) отказался говорить о конкретных футболистах, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.
- Я приходил, чтобы создать новую команду с новой игрой, но во многих моментах наша команда была под воздействием негативных вещей, - сказал Луческу. - Хочу поблагодарить всех игроков – в сложных условиях они показали себя с хорошей стороны. На сегодняшний день Данни еще не набрал необходимую форму. Были проблемы с травмами: Смольников, Жирков, Анюков, Шатов... Это привело к тому, что мы не могли выбирать оптимальный состав, который наигрывали на сборах. Иванович не до конца понимает принципы ведения игры и до сих пор не вышел на ожидаемый уровень. Этот трансфер, наверное, нужно было делать сейчас, летом, а не зимой.
– Как вы оцените игру Кокорина в этом сезоне?
– Я не буду говорить конкретно об игроках. Все, что нужно было, я уже сказал (встает и уходит, назвав журналистов глупыми. – Прим. "СЭ").
bvb1987
плаческу домой
22:58
маленький пони
"– Как вы оцените игру Кокорина в этом сезоне?" игру? простите, я не буду говорить конкретно про то чего не было уже лет 5..
22:57
Комс
Он всегда таким был, или после 70 стал?
22:55
SergeyKa
"Я не буду говорить конкретно об игроках" © ======================================================================= Интересно, а про Ивановича и Данни это было "не конкретно"?
22:46