Летом ПСВ готов возобновить переговоры с "Зенитом" по Препперу

Технический директор ПСВ Марсел Брандс сообщил сегодня в интервью клубному телеканалу, что "Зенит" больше не обращался с предложениями по переходу полузащитника Дэйви Преппера.

– У нас никогда не было никакого окончательного соглашения с российским клубом, – отметил Брандс. – "Зенит" сделал предложение. Мы моментально ответили, что не собираемся продавать Дэйви зимой. Но можем вернуться к переговорам будущим летом. При этом мы сказали, что если "Зенит" очень хочет купить игрока сейчас, сумма трансфера должна быть выше. Второго предложения не последовало. И сам Преппер предпочел бы рассматривать варианты с переходом летом, а не посередине сезона. (Александр БОБРОВ)

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