Кто напал на болельщиков "Спартака" в Белграде?

После товарищеского матча "Црвена Звезда" – "Спартак", который состоялся 25 марта в Белграде, на болельщиков московского клуба было совершено нападение.

Двое россиян – Максим Бутрин и Павел Бодров – оказались в больнице с ножевыми ранениями. У одного удалена селезенка и есть гематома в верхней части почки. О состоянии здоровья болельщиков, которые по-прежнему находятся в столице Сербии, "СЭ" рассказал их знакомый, ставший очевидцем ночных событий.

– Ребята по-прежнему в больнице, их здоровью ничто не угрожает. Ими сейчас занимается наше посольство, – сказал Владимир. – Держим с ними связь через сербов. Уверен, все будет в порядке. Читал, что к ним в реанимацию приходили премьер-министр Сербии и глава МВД.

– До сих пор непонятно, кто напал на них?

– В ту ночь парни шли чуть впереди, метрах в пятидесяти от нас. Они повернули за угол, и мы услышали, что разгорается конфликт – кто-то кричал: "Е… русских!" В ответ Макс закричал: "Шиптари! Шиптари!" Мое мнение, конфликт случился на национальной почве. Если бы это все произошло из-за футбола, то в словесной перепалке упоминались бы "Партизан", "Црвена Звезда" или "Спартак". При этом не исключаю, что Макс мог и ошибиться.

– Сколько было нападавших?

– Двое. К сожалению, поймать их не смогли. Им досталось по лицу, после чего они убежали. (Сергей АСТАХОВ)