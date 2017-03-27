Кто напал на болельщиков "Спартака" в Белграде?

После товарищеского матча "Црвена Звезда" – "Спартак", который состоялся 25 марта в Белграде, на болельщиков московского клуба было совершено нападение.
Двое россиян – Максим Бутрин и Павел Бодров – оказались в больнице с ножевыми ранениями. У одного удалена селезенка и есть гематома в верхней части почки. О состоянии здоровья болельщиков, которые по-прежнему находятся в столице Сербии, "СЭ" рассказал их знакомый, ставший очевидцем ночных событий.
– Ребята по-прежнему в больнице, их здоровью ничто не угрожает. Ими сейчас занимается наше посольство, – сказал Владимир. – Держим с ними связь через сербов. Уверен, все будет в порядке. Читал, что к ним в реанимацию приходили премьер-министр Сербии и глава МВД.
– До сих пор непонятно, кто напал на них?
– В ту ночь парни шли чуть впереди, метрах в пятидесяти от нас. Они повернули за угол, и мы услышали, что разгорается конфликт – кто-то кричал: "Е… русских!" В ответ Макс закричал: "Шиптари! Шиптари!" Мое мнение, конфликт случился на национальной почве. Если бы это все произошло из-за футбола, то в словесной перепалке упоминались бы "Партизан", "Црвена Звезда" или "Спартак". При этом не исключаю, что Макс мог и ошибиться.
– Сколько было нападавших?
– Двое. К сожалению, поймать их не смогли. Им досталось по лицу, после чего они убежали. (Сергей АСТАХОВ)
zvovs
Надо же, некоторым сербам не нравится что мы спасли их светлый свободный режим от тёмного гниющего капитализма. Но скорее всего это были албанцы под видом сербов нанятые ФБР ;)
14:42
Rocco Siffredi
значит, таки, грязные шиптари напали, а не гробари.
14:38