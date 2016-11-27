Газинский потерял сознание и был заменен после столкновения с Хави Гарсией

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский после столкновения с хавбеком "Зенита" Хави Гарсией на некоторое время потерял сознание и был заменен на Владимира Быстрова в матче 15-го тура чемпионата России.

Хави Гарсия при подаче в штрафную гостей ударил рукой россиянина по голове, после чего тот рухнул на газон и только после оказания медицинской помощи смог прийти в себя. Газинский покинул поле на электромобиле, а в раздевалку его унесли на носилках.

Главный арбитр матча Алексей Николаев не стал никак наказывать капитана "Зенита".

Трансляция матча "Краснодар" – "Зенит"