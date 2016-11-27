Газинский потерял сознание и был заменен после столкновения с Хави Гарсией

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский после столкновения с хавбеком "Зенита" Хави Гарсией на некоторое время потерял сознание и был заменен на Владимира Быстрова в матче 15-го тура чемпионата России.
Хави Гарсия при подаче в штрафную гостей ударил рукой россиянина по голове, после чего тот рухнул на газон и только после оказания медицинской помощи смог прийти в себя. Газинский покинул поле на электромобиле, а в раздевалку его унесли на носилках.
Главный арбитр матча Алексей Николаев не стал никак наказывать капитана "Зенита".
foreverCSKAforever
Здоровья Юрию!!!
22:06
Dr.ZLO161
ничего страшного зенит сейчас был наказан)))))
21:00
shpasic
ну, спросите у Чердака - это же в пылу борьбы, так можно Гарсии и Варнблуму играть.
20:57
onlywhitespartak
Да вообще вырубил с локтя просто , если это не удаление то я не знаю что тогда ! Похлеще вернблума даже , и дзюба со своими локотками тоже всех достал
20:55
джо
Чтобы пенальти дали в ворота Зенита,Хави Гарсия должен убить кого-нибудь
20:54