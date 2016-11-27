20:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Газинский потерял сознание и был заменен после столкновения с Хави Гарсией

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Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский после столкновения с хавбеком  "Зенита" Хави Гарсией на некоторое время потерял сознание и был заменен на Владимира Быстрова в матче 15-го тура чемпионата России.

Хави Гарсия при подаче в штрафную гостей ударил рукой россиянина по голове, после чего тот рухнул на газон и только после оказания медицинской помощи смог прийти в себя. Газинский покинул поле на электромобиле, а в раздевалку его унесли на носилках.

Главный арбитр матча Алексей Николаев не стал никак наказывать капитана "Зенита".

Трансляция матча "Краснодар" – "Зенит"

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КОММЕНТАРИИ (5)
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foreverCSKAforever

Здоровья Юрию!!!

22:06

Dr.ZLO161

ничего страшного зенит сейчас был наказан)))))

21:00

shpasic

ну, спросите у Чердака - это же в пылу борьбы, так можно Гарсии и Варнблуму играть.

20:57

onlywhitespartak

Да вообще вырубил с локтя просто , если это не удаление то я не знаю что тогда ! Похлеще вернблума даже , и дзюба со своими локотками тоже всех достал

20:55

джо

Чтобы пенальти дали в ворота Зенита,Хави Гарсия должен убить кого-нибудь

20:54

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