Константин Сарсания: "Скоро увидим Данни в хорошей команде, но не в России"

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания выразил уверенность в том, что бывший полузащитник сине-бело-голубых Данни сможет поиграть на хорошем уровне. При этом он подчеркнул, что хавбек не перейдет в российский клуб.

Ранее петербуржцы объявили о том, что 33-летний португалец, контракт которого рассчитан до 30 июня, покидает команду. Напомним, что Данни перешел в "Зенит" летом 2008 года из "Динамо". На его счету 256 матчей за сине-бело-голубых, 68 голов и 76 результативных передач.

- Данни заявлял, что ждет продления контракта с "Зенитом". Как он воспринял решение клуба? - вопрос Сарсании.

- Мы тепло поговорили. Он с пониманием отнесся к ситуации. Тем более, у него есть предложения. Данни сказал, что может еще год-два поиграть на хорошем уровне, я с ним согласен. Думаю, мы скоро его увидим в хорошей команде. Не в России, а в другом чемпионате.

- От российских клубов у Данни предложений нет или он сам не хочет продолжать карьеру в нашей стране?

- За него говорить не могу, но в России после "Зенита" сложно где-то играть. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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