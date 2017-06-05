Константин Сарсания: "Тренерский штаб решил, что на место Данни нужен более молодой и быстрый игрок"

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания, комментируя уход из команды форварда Данни, отметил, что клуб устроит португальцу хорошие проводы.
Капитан "Зенита" Данни объявил о том, что покидает клуб. Полузащитник поблагодарил сине-бело-голубых, подчеркнув, что с уважением относится к решению руководства клуба, которое не предложило ему новый контракт.
– Почему "Зенит" принял решение не продлевать контракт с Данни? – вопрос Сарсании.
– Вчера мы с Данни долго разговаривали, и от имени руководства я поблагодарил игрока за время, проведенное в команде. К сожалению, игрок не становится моложе, плюс преследуют травмы. Новый тренерский штаб считает, что нужен более молодой и более быстрый футболист на эту позицию, поэтому было принято решение не продлевать с ним контракт. Но мы договорились, что устроим очень хорошие проводы, чтобы Данни имел возможность попрощаться с болельщиками, футболистами и клубом. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Slim Taller
Данни провёл в Зените 9 сезонов.Для легионера это очень хороший срок.Все эти годы,за исключением последнего сезона,это был системообразующий игрок.Но его время,к сожалению,прошло.Настаёт время,когда приходится расставаться с игроками много сделавшими для команды.Пожелаем ему успеха в новом клубе,а Зениту нужен более сильный игрок.Разумеется,не Нобоа.
12:42
wedes
есть же кокорин.
12:40
Абакар
Более молодой))а купили Набоа 32 летнего...
12:34
Патриот Сибири
Поматросили и бросили.
12:30
Бурый аз есьм
бамжам позор
12:25
уруру
Гыыы,более молодой и быстрый Снэйдер))
12:21