КДК рассмотрит массовое выбегание фанатов "Спартака" и "Арсенала" и повреждение имущества стадиона. ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
10:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

КДК рассмотрит массовое выбегание фанатов "Спартака" и "Арсенала" и повреждение имущества стадиона

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Контрольно-дисциплинарный комитет на ближайшем заседании рассмотрит эпизоды с нарушением болельщиками "Арсенала" и "Спартака" дисциплинарного регламента в матче 30-го тура чемпионата России. Напомним, что встреча завершилась разгромом чемпиона страны со счетом 3:0 и массовым выбеганием зрителей на поле после финального свистка.

– На заседании КДК рассмотрит массовый выход болельщиков обоих клубов на поле после финального свистка, – отметил глава КДК Артур Григорьянц. – Также болельщики хозяев и гостей использовали и бросали пиротехнику. Помимо этого, фанаты "Спартака" сжигали атрибутику "Арсенала", повредили имущество стадиона и в большом количестве сидели на решетке трибуны. (Сергей АСТАХОВ)

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