Каррера снова не пришел на пресс-конференцию после матча. ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Каррера снова не пришел на пресс-конференцию после матча

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не посетил пресс-конференцию после матча 30-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (0:3). По словам пресс-атташе красно-белых Леонида Трахтенберга, специалист физически не смог обойти поле после прорыва болельщиков с трибун, передает из Тулы спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

Напомним, что Каррера уже пропускал пресс-конференции. После домашнего матча 27-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0) и после встречи 29-го тура с "Тереком" на своем поле (3:0). В первом случае итальянец не общался с прессой по своей инициативе (и был наказан КДК РФС штрафом), а во втором - по причине награждения команды чемпионским кубком.

Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Свинству Бой!

Бухой в опу он. Скоро .как Рюманцев станет. Быстро обрусел. Думаю в следующем сезоне будет бухать мутную брагу от глушняука из миллерова. У-ха-ха. Спам ждет сезон разочарований.

18:07

Константин Срулевич Наумов

Тенденция, однако!

17:55

Бен Ричардс

А "новое пенни" это что такое за фрукт здесь нарисовался? Все "зацал" да "зацал", энурезом что ли болеет?

17:38

van der sar

Понимаю.

17:36

Don

Новоуепинни. да не плачь ты так, а то весь монитор уже своими слюнями и слезами забрызгал)

17:26

Новоуепинни

Да и ваще - в италии не научился отбазариваца чтоле? Когда Ювентус в пердив отправляли?

17:23

Новоуепинни

Засцал чтоле? Как чемпионом стал - в каждом утюге его морда была, а как слив объяснять, так засцал сразу? ))

17:22

James Gang

Пошёл бить Глушаков и Ко.

17:22

shpasic

пропитался духом?

17:22

abs68

а Каррере не сказали про долг из-за багажа Аленичева

17:21

dv2205

беги тренер домой от этих идаров

17:19