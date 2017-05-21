Каррера снова не пришел на пресс-конференцию после матча

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не посетил пресс-конференцию после матча 30-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (0:3). По словам пресс-атташе красно-белых Леонида Трахтенберга, специалист физически не смог обойти поле после прорыва болельщиков с трибун, передает из Тулы спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.
Напомним, что Каррера уже пропускал пресс-конференции. После домашнего матча 27-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0) и после встречи 29-го тура с "Тереком" на своем поле (3:0). В первом случае итальянец не общался с прессой по своей инициативе (и был наказан КДК РФС штрафом), а во втором - по причине награждения команды чемпионским кубком.
Свинству Бой!
Бухой в опу он. Скоро .как Рюманцев станет. Быстро обрусел. Думаю в следующем сезоне будет бухать мутную брагу от глушняука из миллерова. У-ха-ха. Спам ждет сезон разочарований.
18:07
Константин Срулевич Наумов
Тенденция, однако!
17:55
Бен Ричардс
А "новое пенни" это что такое за фрукт здесь нарисовался? Все "зацал" да "зацал", энурезом что ли болеет?
17:38
van der sar
Понимаю.
17:36
Don
Новоуепинни. да не плачь ты так, а то весь монитор уже своими слюнями и слезами забрызгал)
17:26
Новоуепинни
Да и ваще - в италии не научился отбазариваца чтоле? Когда Ювентус в пердив отправляли?
17:23
Новоуепинни
Засцал чтоле? Как чемпионом стал - в каждом утюге его морда была, а как слив объяснять, так засцал сразу? ))
17:22
James Gang
Пошёл бить Глушаков и Ко.
17:22
shpasic
пропитался духом?
17:22
abs68
а Каррере не сказали про долг из-за багажа Аленичева
17:21
dv2205
беги тренер домой от этих идаров
17:19