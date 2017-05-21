Каррера снова не пришел на пресс-конференцию после матча

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не посетил пресс-конференцию после матча 30-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (0:3). По словам пресс-атташе красно-белых Леонида Трахтенберга, специалист физически не смог обойти поле после прорыва болельщиков с трибун, передает из Тулы спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

Напомним, что Каррера уже пропускал пресс-конференции. После домашнего матча 27-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0) и после встречи 29-го тура с "Тереком" на своем поле (3:0). В первом случае итальянец не общался с прессой по своей инициативе (и был наказан КДК РФС штрафом), а во втором - по причине награждения команды чемпионским кубком.

Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"