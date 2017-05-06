Каррера отказался от общения с журналистами после игры с "Томью"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не пришел на пресс-конференцию после матча 27-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0), передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Также итальянский специалист отказался от общения с телерепортерами и пропустил флеш-интервью. Сразу после игры тренер лидера чемпионата не стал праздновать победу вместе с командой и отправился под трибуну.

О причинах такого решения не сообщается.

– Вынужден извиниться, но Каррера на пресс конференцию сегодня не придет. Почему? Спросите его сами после матча с Пермью, а еще лучше после матча с "Тереком", – сказал глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Леонид Трахтенберг.

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Томь"