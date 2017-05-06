Каррера отказался от общения с журналистами после игры с "Томью"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не пришел на пресс-конференцию после матча 27-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0), передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Также итальянский специалист отказался от общения с телерепортерами и пропустил флеш-интервью. Сразу после игры тренер лидера чемпионата не стал праздновать победу вместе с командой и отправился под трибуну.
О причинах такого решения не сообщается.
– Вынужден извиниться, но Каррера на пресс конференцию сегодня не придет. Почему? Спросите его сами после матча с Пермью, а еще лучше после матча с "Тереком", – сказал глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Леонид Трахтенберг.
qwe20
Да нормально все. Обыграли без шансов. Без таких невзрачных побед не бывает чемпионств. Так что Массимо строго журит ребят не стоит.
21:46
dima2001
Кажется Каррера понял как досталась игра Спартаку.Ему стало просто стыдно.
21:44
Айл би бэк
Нормальный человеческий поступок.
21:43
Alex.S
Зря. Это тренерская повинность. И требование регламента. Законы нужно уважать.
21:42
James Gang
Каррера пошёл их всех бить этих мазил, возможно ногами!
21:40
waleriy
Команда не выполнила установку тренера.
21:39
баламошка
А чего обижаться? По голевым моментам 5-1 в пользу Спартака. Во втором тайме Томь практически не вылезала со своей половины поля. Хотя игра была, конечно, паршивенькая, относительно того, что Томь - атсайдер, гостевая команда и пионеротряд. Бывает. Нажрались наверное, после того как коней второй раз за сезон обыграли.
21:39
Den211
вообще-то Каррера итальянец, а не испанец. Во всяком случае был им до матча :)
21:37