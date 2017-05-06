21:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Каррера отказался от общения с журналистами после игры с "Томью"

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Томь" - 1:0. Массимо КАРРЕРА сразу после игры ушел в раздевалку. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Томь" - 1:0. Массимо КАРРЕРА сразу после игры ушел в раздевалку. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не пришел на пресс-конференцию после матча 27-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0), передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Также итальянский специалист отказался от общения с телерепортерами и пропустил флеш-интервью. Сразу после игры тренер лидера чемпионата не стал праздновать победу вместе с командой и отправился под трибуну.

О причинах такого решения не сообщается.

– Вынужден извиниться, но Каррера на пресс конференцию сегодня не придет. Почему? Спросите его сами после матча с Пермью, а еще лучше после матча с "Тереком", – сказал глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Леонид Трахтенберг.

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Томь"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (9)
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qwe20

Да нормально все. Обыграли без шансов. Без таких невзрачных побед не бывает чемпионств. Так что Массимо строго журит ребят не стоит.

21:46

dima2001

Кажется Каррера понял как досталась игра Спартаку.Ему стало просто стыдно.

21:44

Айл би бэк

Нормальный человеческий поступок.

21:43

Alex.S

Зря. Это тренерская повинность. И требование регламента. Законы нужно уважать.

21:42

James Gang

Каррера пошёл их всех бить этих мазил, возможно ногами!

21:40

waleriy

Команда не выполнила установку тренера.

21:39

баламошка

А чего обижаться? По голевым моментам 5-1 в пользу Спартака. Во втором тайме Томь практически не вылезала со своей половины поля. Хотя игра была, конечно, паршивенькая, относительно того, что Томь - атсайдер, гостевая команда и пионеротряд. Бывает. Нажрались наверное, после того как коней второй раз за сезон обыграли.

21:39

Den211

вообще-то Каррера итальянец, а не испанец. Во всяком случае был им до матча :)

21:37