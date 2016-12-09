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Каррера лично позвал Росси, решение за руководством "Спартака"

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Джованни РОССИ (справа).В "Спартаке" может появиться спортивный директор из Италии

По данным "СЭ", главный тренер "Спартака" Массимо Каррера лично звонил спортивному директору "Сассуоло", своему давнему знакомому по "Ювентусу" Джованни Росси, чтобы позвать его на схожую должность в московский клуб. По нашей информации, 50-летний Росси выразил готовность сменить место работы, причем согласен покинуть Италию практически незамедлительно.

Теперь слово за руководством "Спартака". Клуб должен принять решение, стоит ли идти навстречу Каррере.

Напомним, что Росси может быть предложен пост спортивного директора, который в этом году покинул Дмитрий Попов. Также существует вариант, что итальянец станет отвечать за поиск новичков именно на западноевропейском рынке.

Будучи игроком, Росси (однофамилец знаменитого Паоло Росси) выступал за "Комо" на позиции нападающего, а после завершения карьеры занялся трансферной деятельностью. В 2006 году он пришел в "Сассуоло", откуда в 2010 году перебрался в "Ювентус". В Турине он отвечал за селекцию в молодежном секторе и трудился до 2013 года, после чего вернулся в "Сассуоло". В эти же сроки с подрастающим поколением футболистов "Старой синьоры" работал и Каррера.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Ботаникум

"Ф'едуны" шикуют??? Не рано ли???

15:42

lordblack

Сомневаюсь, что Массимо взял так сам и позвонил. Только если по пьяне. Больше похоже на просьбу руководства подыскать достойного кандидата в Италии, а не на самодеятельность Тренера.

15:26

oledjan

Начинает попахивать кумовством. Хотя любой грамотный руководитель свою команду собирает.

15:07

Don

blue-white, про ФНЛ в другом месте пишут)

14:54

Termin79

blue-white!, Ну так у нас не генералы, как у вас, постоянно приходящие и уходящие...

14:43

blue-white!

Гы-гы-гы, нужно всех родственников с Срамтак пристроить!)))

14:42

kyM

Э! Уасся, сюда иди!

14:16

СереХа

Массимо друзьям высокооплачиваемую работу дарит, чисто по-брацки.

14:08

marksan

А мы о спортивной чести???

14:05

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