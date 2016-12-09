Каррера лично позвал Росси, решение за руководством "Спартака"

По данным "СЭ", главный тренер "Спартака" Массимо Каррера лично звонил спортивному директору "Сассуоло", своему давнему знакомому по "Ювентусу" Джованни Росси, чтобы позвать его на схожую должность в московский клуб. По нашей информации, 50-летний Росси выразил готовность сменить место работы, причем согласен покинуть Италию практически незамедлительно.

Теперь слово за руководством "Спартака". Клуб должен принять решение, стоит ли идти навстречу Каррере.

Напомним, что Росси может быть предложен пост спортивного директора, который в этом году покинул Дмитрий Попов. Также существует вариант, что итальянец станет отвечать за поиск новичков именно на западноевропейском рынке.

Будучи игроком, Росси (однофамилец знаменитого Паоло Росси) выступал за "Комо" на позиции нападающего, а после завершения карьеры занялся трансферной деятельностью. В 2006 году он пришел в "Сассуоло", откуда в 2010 году перебрался в "Ювентус". В Турине он отвечал за селекцию в молодежном секторе и трудился до 2013 года, после чего вернулся в "Сассуоло". В эти же сроки с подрастающим поколением футболистов "Старой синьоры" работал и Каррера.