Кафельников - про слова Дзюбы: "Болельщиков "Спартака" разделять нельзя"

Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников считает, что нельзя разделять болельщиков красно-белых. Ранее нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что он не хочет чемпионства "Спартака" из-за группы сектантов среди болельщиков московского клуба.
– Болельщиков "Спартака" разделять нельзя, – сказал Кафельников. – Это одно целое. В первую очередь, надо конкретизировать, кого он имел в виду. Если он делает такие заявления, они направлены в адрес всего фанатского движения московского "Спартака".
– Как относитесь к тому, что форвард санкт-петербургского клуба связал успешное выступление "Спартака" с хорошим судейством?
– Везет всегда сильнейшим. Судейство не имеет никакого отношения к лидерству. Насколько я знаю, "Спартак" никогда не проводил работу с судьями, в отличие от многих других клубов.
– Дзюба также отметил, что почти все журналисты болеют за "Спартак", поэтому жалобы "Зенита" на судейство раздуваются.
– Вообще за "Спартак" болеет большая часть населения нашей страны. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять, что это самый популярный клуб в России, как и был в советское время. Понятно, что и большинство журналистов болеет за "Спартак". Вполне допускаю, что кто-то из СМИ болеет и за "Зенит", в первую очередь из Санкт-Петербурга. (Евгений БЕЛОУСОВ)
П_о_в_а_р
Насколько я знаю, "Спартак" никогда не проводил работу с судьями, в отличие от многих других клубов. ---------------------------------- Цэ так.
15:41
foreverCSKAforever
Правильно. И Кафельников, и Трубач одинаковы, т.к. болеют за Спартак.
15:32
shpasic
а Кафельников на стадио ходит что ли? он же обещал не ходить, пока Федун у руля. опять набалоболил?
15:29
Уралмашевец
Есть болельщики, а есть дебилы. Кафельников, сходи на трибуну к фанатам, понюхай вонючий дым, послушай матерные кричалки - изменишь свое мнение сразу!
15:10
РусланИ
если большая часть болельщиков болеет за Спартак, значит, это религия. А сектанты - это 15 (ха-ха-ха!) миллионов болельщиков другой команды.
15:07
Гетеродин
То есть они все сектанты, что ли?
14:54
Zedoeg
Они сами себя разделили. Дзюба их всего лишь классифицировал, причём весьма точно - адекватные и сектанты. Думаю выплески обиженных как раз из второй категории.
14:49
Ботаникум
Евгений, РАЗДЕЛИТЬ МОЖНО ВСЕХ!!!!!! И даже болельщиков "Спартака"! Не надо их идеализировать, ибо видел разгромленные ими подмосковные электрички. Не собираюсь обвинять в агрессии и вандализме всех поклонников "красно-белых", но и не соглашусь, что все они ОДИНАКОВЫЕ, и при этом БЕЛЫЕ и ПУШИСТЫЕ!!! Даже два человека зачастую оказываются НЕПОХОЖИМИ друг на друга - как говорится, НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ!
14:47