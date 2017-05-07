Игрок АЕК, выбивший "Спартак" из Лиги Европы, поздравил клуб с чемпионством

Нападающий кипрского АЕК Иван Тричковски высказал мнение, что болельщики "Спартака" – лучшие в России, они вместе с игроками и всей командой заслужили титул чемпиона. Тричковски забил гол в ворота "Спартака" на 89-й минуте ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы (0:1), вследствие чего красно-белые вылетели из розыгрыша турнира.

Возглавлявший на тот момент команду Дмитрий Аленичев после поражения от АЕК покинул свой пост, а назначенный вместо него итальянец Массимо Каррера сумел сплотить игроков "Спартака" и привел москвичей к первому с 2001 года чемпионству в национальном первенстве.

– Читал в македонских СМИ, что болельщики "Спартака" благодарят меня, – сказал для "Р-Спорт" Тричковски. – Честно скажу, был удивлен, что фанаты такого клуба обо мне помнят. Удивлен и тому, что вспоминают добрым словом, все-таки я забил гол в ворота их команды, и она вылетела из Лиги Европы. Это (чемпионство) потрясающе! Желаю всем спартаковцам насладиться этим моментом, поскольку и болельщики, и игроки, и клуб это заслужили. У "Спартака" потрясающий тренер, без него они не были бы на первом месте, а фанаты – лучшие в России. Они ждали 16 лет, и все время были рядом с командой. Теперь настало время для празднования!

До матчей со "Спартаком" знал, что это большой клуб, один из лучших в России, с удивительными фанатами, качественными футболистами, большим бюджетом. По крайней мере, несравнимый с бюджетом АЕК (смеется). Российская лига сложная и выиграть ее непросто. Для меня лично и для нашей команды было большой мотивацией сыграть с таким соперником. Атмосфера на стадионе в Москве была сумасшедшей, но я забил, и мы выиграли. Выбить такую команду из еврокубков – просто потрясающе! И я больше был рад проходу АЕК в следующий раунд, чем своему голу.

Переход в российский клуб? Всегда ходят какие-то разговоры, слухи. Я знаю, что российские клубы интересовались мной в свое время, но когда это было, и где я тогда играл, уже не вспомню. До конкретных предложений дело не дошло. Мне 30 лет, я не молод, но еще и не стар. Надеюсь, поиграю еще несколько лет на высоком уровне. Хочется верить, что и в России свои силы попробую. Забью ли тогда снова "Спартаку"? Ну, может быть, как раз в "Спартаке" я и поиграю (смеется).

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