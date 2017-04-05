Игорь Резвухин: "Сокращение клубов в РФПЛ? Эксперименты не нужны"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин высказался против идеи сокращения количества клубов в РФПЛ. Ранее президент лиги Сергей Прядкин заявил о готовности уменьшить количество клубов на один-два сезона.
– Против сокращения клубов, не вижу в этом смысла, – отметил Резвухин. – Не всем клубам просто. Какие-то эксперименты нам не нужны. (Сергей АСТАХОВ)
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