Григорий Иванов: "Не верю в предвзятость судьи в матче "Зенит" - "Спартак"

Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что в России слишком много внимания уделяют обсуждению работы арбитров. В преддверии матча премьер-лиги с "Зенитом" он выразил уверенность, что судьи хорошо отработают игру.

– Нельзя обойти тему судейства. После игры "Зенит" – "Спартак" многие эксперты и болельщики посчитали, что арбитр Сергей Иванов не случайно ошибался в пользу хозяев…

– А я в это не верю. Каждый человек может допустить промах. Разве нет? Не знаю, как так получилось, что Иванов не заметил фол Кришито на Промесе. С другой стороны, если в ответной атаке питерцы не заработали бы пенальти, глядишь, никакого шума и не возникло бы. Так или иначе, разгорелся сыр-бор. Но я не увидел никакой предвзятости. Мы недавно встречались с "Томью". Так нападающий соперника с двух метров не попал в пустые ворота. Он что, это специально сделал? Да нет, конечно! Просто у всех случаются ляпы. Я давно знаю арбитра Иванова – нормальный рефери, один из наших самых перспективных.

– Какого судейства ждете в воскресенье?

– Матч с "Зенитом" обслуживает Игорь Федотов. Он никогда не был замечен в необъективности. Нормальный человек, принципиальный, здоровый такой, что называется "десантник". Уверен, не станет подсуживать гостям, отработает нормально. Вообще не стоит так много внимания уделять этой теме. Арбитр ошибся – присел на несколько игр и затем должен вернуться в строй. Но у нас же нет рефери, их не хватает! А те, кто есть, находятся под постоянным прессом, боятся напортачить. У ребят какой-то мандраж. Так что давайте относиться к ним снисходительнее!

– Вы когда-нибудь требовали отстранить арбитра до конца сезона?

– Нет, никогда. Да, против нас судьи частенько ошибались. Взять того же Москалева. В позапрошлом сезоне в матче с "Торпедо" удалил нашего вратаря. Да масса ляпов, но я не требовал дисквалифицировать судью. Есть же специальный комитет, там все разбирают, указывают рефери на ошибки, наказывают их. Зачем вмешиваться, писать в РФС жалобы?! Неправильно это. Если глава департамента судейства и инспектирования адекватно реагирует на просчеты своих подчиненных, зачем еще клубам будут им "пихать"? Думаю, и Валентин Иванов, и сменивший его Алексей Николаев заметили промашки Иванова на "Петровском". (Виталий АЙРАПЕТОВ)