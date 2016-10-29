Гол Глушакова: только ли Акинфеев виноват?

К первому забитому мячу в дерби "Спартак" – ЦСКА привели две ошибки армейцев: позиционная и техническая.
Первую допустили полузащитники – в первую очередь, Миланов, который, по-видимому, персонально отвечает в этой встрече за Глушакова и за зону, в которую открылся автор гола. Болгарин медленно возвращался назад, и его был вынужден страховать Ионов, который и не успел накрыть удар.
Вторую и более грубую совершил вратарь ЦСКА Акинфеев: он не просчитал траекторию мяча с отскоком от газона и не сумел надежно его парировать.
Впрочем, обе оплошности чемпионов России не умаляют заслуг Глушакова: спартаковскому хавбеку удалось уйти из-под присмотра, предложиться в свободную зону и нанести зрячий и, главное, осмысленный – крайне неудобный для голкипера – удар по воротам. (Евгений ЗЫРЯНКИН)
Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official #СпартакЦСКА – 1:0 Глушаков @DGlushakov8 19' #дерби #РФПЛ #НашФутбол https://t.co/mB85FU3Kx8– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 29 октября 2016 г.
PitersS
В след. раз пусть Глушаков осмысливает удар в девятку, а не шипунок в газон. А если он осмыслил и ошибку Акинфеева..?!
19:14
Производственник
Конечно Акинфеев не виноват,так как не может быть выноватым до команды ,что и Акинфееф дыра
19:14
defender_8
Для echo2011. В 70-м была кочка, а в 2016 типичный для Акинфеева ляп. Посмотрите ещё разок. Акинфеев решил загрести мячик "лопатой", но поставил её ребром. Это ошибка новичков. Да и трава скользкая. 13 лет мучается бедолага, а во вратари хорошего класса никак не выйдет.
19:14
defender_8
Акинфеев берёт уроки у Лодыгина и весьма продуктивно. "Валатарь республики" вспомнил Южную Корею и возжелал повторить тот эпохальный матч. А если серьёзно, то на ЦСКА противно смотреть. Позиционное "стояние" и мелкие перебежки - это и есть футбол Слуцкого? Я бы на месте Фернандеса сбежал бы оттуда. Привыкли мальчики (щенников, тошич, миланов) к тому, что грязную работу для них делает Верблум и на отбор смотрят глазами "тунеядцев".
19:07
echo2011
Почему-то вспомнилась знаменитая "кочка Пильгуя" из не менее знаменитой переигровки ЦСКА-Динамо 1970 года. Может,тут тоже на поле что-то было? Мяч как-то хитро подпрыгнул перед Акинфеевым.
19:00