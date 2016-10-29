Гол Глушакова: только ли Акинфеев виноват?

К первому забитому мячу в дерби "Спартак" – ЦСКА привели две ошибки армейцев: позиционная и техническая.

Первую допустили полузащитники – в первую очередь, Миланов, который, по-видимому, персонально отвечает в этой встрече за Глушакова и за зону, в которую открылся автор гола. Болгарин медленно возвращался назад, и его был вынужден страховать Ионов, который и не успел накрыть удар.

Вторую и более грубую совершил вратарь ЦСКА Акинфеев: он не просчитал траекторию мяча с отскоком от газона и не сумел надежно его парировать.

Впрочем, обе оплошности чемпионов России не умаляют заслуг Глушакова: спартаковскому хавбеку удалось уйти из-под присмотра, предложиться в свободную зону и нанести зрячий и, главное, осмысленный – крайне неудобный для голкипера – удар по воротам. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Момент со взятием ворот Игоря Акинфеева.

Момент со взятием ворот Игоря Акинфеева.

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА