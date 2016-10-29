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Гол Глушакова: только ли Акинфеев виноват?

Момент со взятием ворот Игоря Акинфеева. Момент со взятием ворот Игоря Акинфеева.
Момент со взятием ворот Игоря Акинфеева.
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К первому забитому мячу в дерби "Спартак"ЦСКА привели две ошибки армейцев: позиционная и техническая.

Первую допустили полузащитники – в первую очередь, Миланов, который, по-видимому, персонально отвечает в этой встрече за Глушакова и за зону, в которую открылся автор гола. Болгарин медленно возвращался назад, и его был вынужден страховать Ионов, который и не успел накрыть удар.

Вторую и более грубую совершил вратарь ЦСКА Акинфеев: он не просчитал траекторию мяча с отскоком от газона и не сумел надежно его парировать.

Впрочем, обе оплошности чемпионов России не умаляют заслуг Глушакова: спартаковскому хавбеку удалось уйти из-под присмотра, предложиться в свободную зону и нанести зрячий и, главное, осмысленный – крайне неудобный для голкипера – удар по воротам. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Момент со взятием ворот Игоря Акинфеева.
Момент со взятием ворот Игоря Акинфеева.
Момент со взятием ворот Игоря Акинфеева.
Момент со взятием ворот Игоря Акинфеева.

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА

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Виноват ли Игорь Акинфеев в первом мяче "Спартака" в дерби?
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КОММЕНТАРИИ (5)
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PitersS

В след. раз пусть Глушаков осмысливает удар в девятку, а не шипунок в газон. А если он осмыслил и ошибку Акинфеева..?!

19:14

Производственник

Конечно Акинфеев не виноват,так как не может быть выноватым до команды ,что и Акинфееф дыра

19:14

defender_8

Для echo2011. В 70-м была кочка, а в 2016 типичный для Акинфеева ляп. Посмотрите ещё разок. Акинфеев решил загрести мячик "лопатой", но поставил её ребром. Это ошибка новичков. Да и трава скользкая. 13 лет мучается бедолага, а во вратари хорошего класса никак не выйдет.

19:14

defender_8

Акинфеев берёт уроки у Лодыгина и весьма продуктивно. "Валатарь республики" вспомнил Южную Корею и возжелал повторить тот эпохальный матч. А если серьёзно, то на ЦСКА противно смотреть. Позиционное "стояние" и мелкие перебежки - это и есть футбол Слуцкого? Я бы на месте Фернандеса сбежал бы оттуда. Привыкли мальчики (щенников, тошич, миланов) к тому, что грязную работу для них делает Верблум и на отбор смотрят глазами "тунеядцев".

19:07

echo2011

Почему-то вспомнилась знаменитая "кочка Пильгуя" из не менее знаменитой переигровки ЦСКА-Динамо 1970 года. Может,тут тоже на поле что-то было? Мяч как-то хитро подпрыгнул перед Акинфеевым.

19:00

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