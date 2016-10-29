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Руслан Нигматуллин: "Акинфеев действительно не выручил ЦСКА"

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, что в матче 12-го тура чемпионата страны между "Спартаком" и ЦСКА болеет за красно-белых. Также экс-голкипер высказал мнение, что в моменте с пропущенным мячом вратарь гостей Игорь Акинфеев свою команду не выручил.

– Начнем с того, что Акинфеев действительно не выручил, – сказал Нигматуллин. – Определенная техническая ошибка. Думаю, Игорь широко расставил ноги и не подстраховался корпусом в момент удара Глушакова. К сожалению для армейцев, пропустил мяч. Я же лично болею за "Спартак". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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