Руслан Нигматуллин: "Акинфеев действительно не выручил ЦСКА"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, что в матче 12-го тура чемпионата страны между "Спартаком" и ЦСКА болеет за красно-белых. Также экс-голкипер высказал мнение, что в моменте с пропущенным мячом вратарь гостей Игорь Акинфеев свою команду не выручил.

– Начнем с того, что Акинфеев действительно не выручил, – сказал Нигматуллин. – Определенная техническая ошибка. Думаю, Игорь широко расставил ноги и не подстраховался корпусом в момент удара Глушакова. К сожалению для армейцев, пропустил мяч. Я же лично болею за "Спартак". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА