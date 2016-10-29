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Валерий Карпин: "Гол "Спартака" трудно назвать моментом: удар в сторону ворот и ошибка Акинфеева"

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Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин считает, что красно-белые забили гол в первом тайме матча 12-го тура премьер-лиги с ЦСКА благодаря ошибке вратаря армейцев Игоря Акинфеева. По его словам, "Спартак" создал не так много голевых моментов.

– "Спартак" доминировал. Но нельзя сказать, что он создал уйму моментов, – отметил в эфире телеканала "Наш футбол" Валерий Карпин. – Момент у Промеса можно вспомнить и гол, который даже моментом трудно назвать. Это удар в сторону ворот, ошибка Акинфеева. Вот и все моменты.

Гол Глушакова: только ли Акинфеев виноват? //
Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА

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