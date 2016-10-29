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Анзор Кавазашвили: "Возможно, ЦСКА реабилитирует своего выдающегося вратаря Акинфеева"

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Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал гол, пропущенный вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым в дерби со "Спартаком". При этом он подчеркнул, что не хочет обвинять игрока армейцев.

– Вы знаете, у каждого гола есть свое предназначение. Ну как я могу обвинить Акинфеева? Не хочу, – сказал Кавазашвили. – Все бывает у человека. Человеческий фактор… Игра еще не закончена.

Может быть, ЦСКА сумеет реабилитировать своего выдающегося вратаря. Если армейцы спасут матч, никто не обратит внимания на ошибки Акинфеева. Не надо мусолить этот эпизод. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА

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