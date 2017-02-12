Георгий Тигиев: "Моя цель - сборная России"

Защитник "Анжи" Георгий Тигиев, который, по информации "СЭ", подпишет контракт со "Спартаком", подчеркнул, что предпочитает играть только на позиции крайнего защитника. Футболист не стал отвечать на вопрос об интересе со стороны "Локомотива".

– Какова ваша специализация?

– Только крайний защитник – левый или правый. В прошлом году Врба (бывший главный тренер "Анжи". – Прим. С.Е.) ставил в среднюю линию. Можно привыкнуть, конечно. Играется там тоже неплохо, но предпочтение отдаю именно обороне.

– В "Спартаке" позиция левого защитника занята Дмитрием Комбаровым, справа – Ещенко. Как смотрите на конкуренцию?

– Ничего, буду работать, доказывать. Опытные ребята, но мне нравится доказывать, что не хуже кого-то. Не будь борьбы за место в составе, игрок может позволить себе не добежать, еще что-то… В общем, конкуренция только на пользу. А если, допустим, перейду в "Спартак", стану у них учиться.

– В то же время вы ведь хорошо знакомы с Юрием Семиным, работали с ним в "Анжи". Неужели сейчас "Локо" не звал?

– Не ко мне вопрос.

– В 2015-м, перед матчами с Австрией и Белоруссией, вы, выступая в "Торпедо", попали в расширенный список нашей национальной команды, которую в тот момент тренировал Фабио Капелло. Как реагировали?

– В шоке был. Оценил как аванс, стремлюсь попасть в сборную. Думаю, у меня все получится, если буду работать. Можно сказать, это моя цель. Поставил ее и очень хочу достичь. (Сергей ЕГОРОВ)

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