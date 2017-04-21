"Фонтанка": на стадионе "Санкт-Петербург" снесут вип-ложи

На стадионе "Санкт-Петербург" снесут президентскую ложу, 36 вип-лож, сектор А и зону, предназначенную для футбольных команд, утверждает "Фонтанка". Данное решение было принято менеджментом корпорации "Газпром", которое недовольно качеством работ. Выполнять перестройку будет основной подрядчик - компания "Метрострой".

Ранее комиссия по сертификации стадионов РФС удовлетворила заявку "Зенита" на выдачу сертификата стадиону "Санкт-Петербург" для проведения официальных матчей под эгидой организации.

Напомним, что первая игра на стадионе на Крестовском острове должна пройти завтра, 22 апреля. В матче 24-го тура чемпионата России, который начнется в 14.00 по московскому времени, "Зенит" сыграет с "Уралом". "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.