22:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Фонтанка": на стадионе "Санкт-Петербург" снесут вип-ложи

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На стадионе "Санкт-Петербург" снесут президентскую ложу, 36 вип-лож, сектор А и зону, предназначенную для футбольных команд, утверждает "Фонтанка". Данное решение было принято менеджментом корпорации "Газпром", которое недовольно качеством работ. Выполнять перестройку будет основной подрядчик - компания "Метрострой".

Ранее комиссия по сертификации стадионов РФС удовлетворила заявку "Зенита" на выдачу сертификата стадиону "Санкт-Петербург" для проведения официальных матчей под эгидой организации.

Напомним, что первая игра на стадионе на Крестовском острове должна пройти завтра, 22 апреля. В матче 24-го тура чемпионата России, который начнется в 14.00 по московскому времени, "Зенит" сыграет с "Уралом". "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.

Дополнительная информация

http://www.fontanka.ru/2017/04/21/162/?utm_source=novapress

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Beard

Смерть сусликам Сколько надо в цифрах...................начальная цифра не важна,хоть 100 бакинских,конечная цифра,как всегда,неизвестна никому!

00:00 22 апреля

Смерть сусликам

Сколько надо в цифрах.

23:45