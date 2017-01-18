19:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

ФИФА не получала обращений от "Сент-Этьена" по трансферу Молло в "Зенит"

0
0
0

ФИФА не получала обращений со стороны "Сент-Этьена" по поводу перехода полузащитника Йоана Молло в "Зенит". По информации французских СМИ, "зеленые" намерены оспорить в ФИФА сумму трансфера. "Сент-Этьен" должен получить 50 процентов от сделки. По оценке клуба, стоимость футболиста составляет около 3 миллионов евро. Вместо этого "Зенит" заплатит 500 тысяч евро. Французы получили 250 тысяч, как и "Крылья Советов".

"На момент ответа в ФИФА не зарегистрировано обращение "Сент-Этьена" по вопросу трансфера Молло", – цитирует "Р-Спорт" представителей пресс-службы ФИФА.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170118/1115092183.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ