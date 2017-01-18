ФИФА не получала обращений от "Сент-Этьена" по трансферу Молло в "Зенит"

ФИФА не получала обращений со стороны "Сент-Этьена" по поводу перехода полузащитника Йоана Молло в "Зенит". По информации французских СМИ, "зеленые" намерены оспорить в ФИФА сумму трансфера. "Сент-Этьен" должен получить 50 процентов от сделки. По оценке клуба, стоимость футболиста составляет около 3 миллионов евро. Вместо этого "Зенит" заплатит 500 тысяч евро. Французы получили 250 тысяч, как и "Крылья Советов".

"На момент ответа в ФИФА не зарегистрировано обращение "Сент-Этьена" по вопросу трансфера Молло", – цитирует "Р-Спорт" представителей пресс-службы ФИФА.