Эксперты не смогли определить гол "Зенита" в ворота "Амкара" по дополнительным материалам

Сегодня состоялось заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС. Был рассмотрен эпизод матча 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" (1:0), когда на 7-й минуте встречи не был засчитан гол питерцев.

В связи с появлением новых видеоматериалов по реконструкции эпизода на 7-й минуте (вопрос о том, было ли взятие ворот "Амкара") в повестку дня был включен вопрос о повторном рассмотрении момента.

Это произошло в связи с обращениями футбольного клуба "Зенит", Департамента судейства и инспектирования РФС, Департамента профессионального футбола РФС.

Первое решение: по новым видеоматериалам невозможно определить, пересек ли мяч полностью линию ворот или нет.

Второе решение: помощник арбитра Ринат Деушев, допустив грубую ошибку в выборе позиции, не зафиксировал офсайд у игрока "Зенита" Нету в простой игровой ситуации.