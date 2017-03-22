14:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Эксперты не смогли определить гол "Зенита" в ворота "Амкара" по дополнительным материалам

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Сегодня состоялось заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС. Был рассмотрен эпизод матча 19-го тура чемпионата России "Амкар""Зенит" (1:0), когда на 7-й минуте встречи не был засчитан гол питерцев.

 
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В связи с появлением новых видеоматериалов по реконструкции эпизода на 7-й минуте (вопрос о том, было ли взятие ворот "Амкара") в повестку дня был включен вопрос о повторном рассмотрении момента.

Это произошло в связи с обращениями футбольного клуба "Зенит", Департамента судейства и инспектирования РФС, Департамента профессионального футбола РФС.

Первое решение: по новым видеоматериалам невозможно определить, пересек ли мяч полностью линию ворот или нет.

Второе решение: помощник арбитра Ринат Деушев, допустив грубую ошибку в выборе позиции, не зафиксировал офсайд у игрока "Зенита" Нету в простой игровой ситуации.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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sb1006

Обратитесь к Мутко. Он громче всех кричал, что видеоматериалы есть.

14:42

уникум

вот уро.......

14:18

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