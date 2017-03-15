Дмитрий Хомич: "В матче с "Зенитом" судья был прав. Что тут еще обсуждать?"

Вратарь "Амкара" Дмитрий Хомич в интервью "СЭ" рассказал о матче 19-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1). Голкипер перешел в пермский клуб летом 2015-го и за полтора года провел всего два матча – в Кубке и чемпионате. После ухода Александра Селихова в "Спартак" тренерский штаб пермяков сделал ставку на воспитанника владикавказского футбола.

– Рад, что наконец-то начал играть, – сказал Хомич. – Очень хотелось вновь приносить пользу команде, всегда стремился к тому, чтобы постоянно выходить на поле. И сейчас получаю огромное удовольствие от матчей. Без игровой практики было тяжело в психологическом плане, но сейчас уверенность возвращается. Меня поддерживали родные, близкие, друзья. Тренер вратарей Владимир Сычев постоянно говорил, что надо усердно работать и все воздастся. В "Амкаре" отличная обстановка, и менять команду я не хотел. Главный тренер дал шанс, теперь необходимо доказать, что Гаджи Муслимович не ошибся в своем выборе.

– В последней встрече с "Зенитом" разгорелся судейский скандал…

– Матч остался в прошлом, не хочу обсуждать эту тему. Результат на табло, три очка в копилке. Теперь надо идти дальше и думать о встрече с "Томью".

– И все же. Питерцы забили быстрый гол, но повтор не дает четкого ответа, пересек ли мяч линию ворот. Вы находились рядом – был гол или нет?

– Контрольно-квалификационная комиссия сегодня вынесла свое решение по эпизодам нашего матча. Она признала, что судья был прав. Что тут еще обсуждать? Думаю, дополнительные комментарии будут лишними.

– "Зенит" был явным фаворитом. Ничья стала бы хорошим результатом для "Амкара"?

– Как можно выходить на игру и не думать о победе? Перед матчем Гаджи Муслимович нас настраивал, заряжал уверенностью. И команда верила в свои силы, знала, что может добиться результата. Намерены так же действовать в каждой игре – выходить с максимальным настроем и стараться взять три очка. Сейчас в премьер-лиге играть тяжело со всеми, очки может потерять каждая команда. Тем и интереснее.

– Гаджиев устраивает тотальный разбор?

– У нас много теории, подробно разбираем каждого соперника. Тренер подсказывает, как правильно играть и чего нельзя делать. (Сергей АСТАХОВ)