Денис Маслов: "Сумма трансфера Селихова в "Спартак" - рекорд для "Амкара"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов заявил, что сумма трансфера вратаря Александра Селихова в "Спартак" стала рекордной для "Амкара". При этом точную цифру трансферного контракта Маслов называть не стал.

- Кто претендовал на игрока, кроме "Спартака"?

- Те клубы, которые уже озвучивались в прессе, и не только эти.

- Правда ли, что трансфер игрока стоил 250 миллионов рублей?

- Сумма трансфера достаточно высока. Она является рекордной для "Амкара". Но называть точную цифру не стану – трансферный контракт предусматривает неразглашение.

- Когда Селихов становится игроком "Спартака"?

- По завершении осенней части чемпионата – 6 декабря. До сей поры он остается играть за "Амкар". (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Маслова