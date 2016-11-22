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Денис Маслов: "Сумма трансфера Селихова в "Спартак" - рекорд для "Амкара"

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Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов заявил, что сумма трансфера вратаря Александра Селихова в "Спартак" стала рекордной для "Амкара". При этом точную цифру трансферного контракта Маслов называть не стал.

- Кто претендовал на игрока, кроме "Спартака"?

- Те клубы, которые уже озвучивались в прессе, и не только эти.

- Правда ли, что трансфер игрока стоил 250 миллионов рублей?

- Сумма трансфера достаточно высока. Она является рекордной для "Амкара". Но называть точную цифру не стану – трансферный контракт предусматривает неразглашение.

- Когда Селихов становится игроком "Спартака"?

- По завершении осенней части чемпионата – 6 декабря. До сей поры он остается играть за "Амкар". (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Маслова

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

что, тоже вне юридической плоскости решили?)

17:48

maslo

Неразглашение ? Налоговая ауууу!!!!

17:25

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