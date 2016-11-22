Денис Маслов: "Сумма трансфера Селихова в "Спартак" - рекорд для "Амкара"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов заявил, что сумма трансфера вратаря Александра Селихова в "Спартак" стала рекордной для "Амкара". При этом точную цифру трансферного контракта Маслов называть не стал.
- Кто претендовал на игрока, кроме "Спартака"?
- Те клубы, которые уже озвучивались в прессе, и не только эти.
- Правда ли, что трансфер игрока стоил 250 миллионов рублей?
- Сумма трансфера достаточно высока. Она является рекордной для "Амкара". Но называть точную цифру не стану – трансферный контракт предусматривает неразглашение.
- Когда Селихов становится игроком "Спартака"?
- По завершении осенней части чемпионата – 6 декабря. До сей поры он остается играть за "Амкар". (Сергей ЕГОРОВ)
shpasic
что, тоже вне юридической плоскости решили?)
17:48
maslo
Неразглашение ? Налоговая ауууу!!!!
17:25