Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отметил, что слухи о "сливе" бывшего тренера команды Дмитрия Аленичева являются неправдивыми. По его словам, новый наставник красно-белых Массимо Каррера привнес в команду победный характер.

– Я думаю, рано говорить о таблице, – заявил Глушаков в эфире программы "8-16" на телеканале "Наш футбол". – Впереди еще очень много матчей. Отставка Аленичева? Когда тренер уходит, это всегда неприятно. Но это жизнь. Тренер у нас поменялся, показываем результат. Слухи о "сливе" тренера – это полный бред. Что значит мы не выкладывались? Я не понимаю, как можно "плавить" тренера. И с Карпиным не было такого. Когда я пришел, были разногласия между ребятами, но ничего серьезного.

Каррера? Он принес в команду такие "итальянские" эмоции. Принес команде характер. Вот так просто.