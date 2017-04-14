Артем Дзюба: "Спасибо Шипулину. Пусть готовит лыжи"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в преддверии матча 23-го тура чемпионата России со "Спартаком" поблагодарил российского биатлониста Антона Шипулина, который пообещал подарить форварду лыжи за пять голов на Кубке конфедераций. Однако, по словам Дзюбы, сейчас его мысли заняты чемпионатом страны.

– Вам Антон Шипулин пообещал лыжи, если вы забьете пять голов в Кубке конфедераций. Это мотивирует?

– Я видел, да. Сейчас у меня все мысли о чемпионате, но в любом случае спасибо Антону Шипулину. Пусть готовит лыжи. (Гоша ЧЕРНОВ)