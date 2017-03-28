Роман Широков: "Никогда не слышал, что Дзюба не хочет играть за сборную России"

Бывший капитан сборной России Роман Широков в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову высоко оценил профессионализм нападающего "Зенита" Артема Дзюбы. Напомним, что форвард покинул национальную команду из-за травмы.

– Никогда не слышал, чтобы Дзюба или еще кто-то из ребят говорили, что они не хотят играть за сборную России, – сказал Широков. – Зная Артема, могу сказать, что если он не мог играть, значит так и есть. Он всегда с огромным желанием приезжает в национальную команду и играет. Насколько я знаю, у него действительно есть проблемы. Он действительно рискует своей карьерой, играя сейчас с теми проблемами, которые есть.