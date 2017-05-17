Арбитр Сельдяков удалил тренера "Зенита" Николини из разминочной зоны

Во втором тайме матча 29-го тура чемпионата России "Зенит" – "Краснодар" главный арбитр Владимир Сельдяков удалил тренера сине-бело-голубых по физподготовке Карло Николини из разминочной зоны. Ранее игроки "Зенита" настаивали, что у соперника была рука после прострела Жулиану, но судья дал угловой.
Трансляция матча "Зенит" – "Краснодар"
Удивительно. Тренера по физподготовке "Зенита" Карло Николини удалили, видимо, за брань в адрес помощника арбитра. pic.twitter.com/cPjHuipYrM– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 мая 2017 г.
65 - все настаивают, что у соперника была рука после прострела Жулиано, но арбитр дал угловой #ЗенитКраснодар pic.twitter.com/nh8GrmWoPJ– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 17 мая 2017 г.
66 - вместо этого Сельдяков обращает внимание на Карло Николини и отправляет его в раздевалку #ЗенитКраснодар pic.twitter.com/HGDISTc2Of– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 17 мая 2017 г.