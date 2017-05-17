Арбитр Сельдяков удалил тренера "Зенита" Николини из разминочной зоны

Во втором тайме матча 29-го тура чемпионата России "Зенит" – "Краснодар" главный арбитр Владимир Сельдяков удалил тренера сине-бело-голубых по физподготовке Карло Николини из разминочной зоны. Ранее игроки "Зенита" настаивали, что у соперника была рука после прострела Жулиану, но судья дал угловой.

Трансляция матча "Зенит" – "Краснодар"