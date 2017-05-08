12:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Амкар" - "Спартаку": "Отмечайте хоть всю неделю"

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Официальный Твиттер "Амкара" оригинально поздравил "Спартак" с победой в чемпионате России. Клуб предложил красно-белым приехать в Пермь отдыхать, отметив, что в футбол они могут поиграть сами.

– "Спартак", отмечайте хоть всю неделю. Тренироваться совсем незачем. Приезжайте в Пермь просто отдыхать. В футбол мы сами поиграем. Ждем Сашу Селихова на воротах, – говорится в сообщении.

Напомним, что вчера "Спартак" выиграл чемпионат России впервые с 2001 года. Красно-белые досрочно обеспечили себе золотые медали благодаря поражению "Зенита" от "Терека" (0:1). Матч "Амкар" - "Спартак" состоится в субботу, 13 мая, начало - в 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

"Спартак" – чемпион. Live!

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Спартакевич

ИМХО, просто подшучивают без издевки. А за Джикию и Селихова спасибище, Пермь!

12:47

Очень плохой мальчик

asc0002 А чего пермяки-то подлизываются==========все таки двух игроков им отдали

12:43

asc0002

А чего пермяки-то подлизываются, им не еврокубки, ни вылет не светят. Сами могут уже праздновать, правда непонятно что.

12:41

Grumble79

Так ведь и будем отмечать!!!

12:37