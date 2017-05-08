"Амкар" - "Спартаку": "Отмечайте хоть всю неделю"

Официальный Твиттер "Амкара" оригинально поздравил "Спартак" с победой в чемпионате России. Клуб предложил красно-белым приехать в Пермь отдыхать, отметив, что в футбол они могут поиграть сами.
– "Спартак", отмечайте хоть всю неделю. Тренироваться совсем незачем. Приезжайте в Пермь просто отдыхать. В футбол мы сами поиграем. Ждем Сашу Селихова на воротах, – говорится в сообщении.
Напомним, что вчера "Спартак" выиграл чемпионат России впервые с 2001 года. Красно-белые досрочно обеспечили себе золотые медали благодаря поражению "Зенита" от "Терека" (0:1). Матч "Амкар" - "Спартак" состоится в субботу, 13 мая, начало - в 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи
@fcsm_official, отмечайте хоть всю неделю. 😀Тренироваться совсем незачем. ⚽️Приезжайте в Пермь просто отдыхать🏖️В футбол мы сами поиграем))– FC Amkar (@fc_amkar) 7 мая 2017 г.
@fcsm_official П.С. @fcsm_official Ждем Сашу Селихова на воротах =)– FC Amkar (@fc_amkar) 7 мая 2017 г.
Спартакевич
ИМХО, просто подшучивают без издевки. А за Джикию и Селихова спасибище, Пермь!
12:47
Очень плохой мальчик
asc0002 А чего пермяки-то подлизываются==========все таки двух игроков им отдали
12:43
asc0002
А чего пермяки-то подлизываются, им не еврокубки, ни вылет не светят. Сами могут уже праздновать, правда непонятно что.
12:41
Grumble79
Так ведь и будем отмечать!!!
12:37