"Амкар" - "Спартаку": "Отмечайте хоть всю неделю"

Официальный Твиттер "Амкара" оригинально поздравил "Спартак" с победой в чемпионате России. Клуб предложил красно-белым приехать в Пермь отдыхать, отметив, что в футбол они могут поиграть сами.

– "Спартак", отмечайте хоть всю неделю. Тренироваться совсем незачем. Приезжайте в Пермь просто отдыхать. В футбол мы сами поиграем. Ждем Сашу Селихова на воротах, – говорится в сообщении.

Напомним, что вчера "Спартак" выиграл чемпионат России впервые с 2001 года. Красно-белые досрочно обеспечили себе золотые медали благодаря поражению "Зенита" от "Терека" (0:1). Матч "Амкар" - "Спартак" состоится в субботу, 13 мая, начало - в 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи