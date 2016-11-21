Александр Селихов проходит медосмотр в Москве

Вратарь "Амкара" Александр Селихов в 9.20 прибыл на медосмотр в одну из московских клиник. По информации "СЭ", 22-летний голкипер пермяков уже на этой неделе может стать игроком "Спартака".
Напомним, ранее гендиректор "Амкара" Игорь Резвухин сообщил "СЭ", что зимой команду может покинуть кто угодно, а по Селихову есть предложение не только от "Спартака", но и еще от пары клубов. При этом агент Павел Андреев опроверг информацию, что сделка уже оформлена. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Блудный Свин
Ну теперь понятно как вчера спартачок и федун три очка заработали!!!
11:54
karlikf1
Митяй Антибомж, так всё-таки провёл или "как-бы"?
11:27
novic
Ну и кто у них будет основным?
11:06
Митяй Антибомж
zvovs, он как бы пару лет в спартаковской академии провел. Правда не особо удачно ))
10:40
zvovs
Стоит только заМКАДным кого то взрастить и подняться, как они сразу тут как тут :(
10:32