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Александр Селихов проходит медосмотр в Москве

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Александр СЕЛИХОВ.Трансфер Селихова обойдется "Спартаку" в 3,5 миллиона евро

Вратарь "Амкара" Александр Селихов в 9.20 прибыл на медосмотр в одну из московских клиник. По информации "СЭ", 22-летний голкипер пермяков уже на этой неделе может стать игроком "Спартака".

Напомним, ранее гендиректор "Амкара" Игорь Резвухин сообщил "СЭ", что зимой команду может покинуть кто угодно, а по Селихову есть предложение не только от "Спартака", но и еще от пары клубов. При этом агент Павел Андреев опроверг информацию, что сделка уже оформлена. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

 

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Блудный Свин

Ну теперь понятно как вчера спартачок и федун три очка заработали!!!

11:54

karlikf1

Митяй Антибомж, так всё-таки провёл или "как-бы"?

11:27

novic

Ну и кто у них будет основным?

11:06

Митяй Антибомж

zvovs, он как бы пару лет в спартаковской академии провел. Правда не особо удачно ))

10:40

zvovs

Стоит только заМКАДным кого то взрастить и подняться, как они сразу тут как тут :(

10:32

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