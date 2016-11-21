Александр Селихов проходит медосмотр в Москве

Вратарь "Амкара" Александр Селихов в 9.20 прибыл на медосмотр в одну из московских клиник. По информации "СЭ", 22-летний голкипер пермяков уже на этой неделе может стать игроком "Спартака".

Напомним, ранее гендиректор "Амкара" Игорь Резвухин сообщил "СЭ", что зимой команду может покинуть кто угодно, а по Селихову есть предложение не только от "Спартака", но и еще от пары клубов. При этом агент Павел Андреев опроверг информацию, что сделка уже оформлена. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)