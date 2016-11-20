Игорь Резвухин: "По Селихову есть предложение не только от "Спартака"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин прокомментировал появившуюся информацию о том, что голкипер пермяков Александр Селихов зимой перейдет в "Спартак".

– Вы знаете, зимой из "Амкара" может уйти кто угодно. Поэтому ничего удивительного в этой информации нет, – заметил Резвухин.

– Но со "Спартаком" вы договорились по Селихову?

– По нему есть предложение не только от "Спартака", но и еще от пары клубов.

– То есть решения по нему нет?

– Нет трансфера – нет решения. Когда будет все подписано, если будет подписано, вы все узнаете. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Амкар"