Александр Кокорин: "Никаких гонок не было. Хорошо хоть не написали, что пьяный был"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, что случилось в ночь на 25 февраля. По словам форварда сборной России, никаких гонок он не устраивал, а просто при повороте зацепил встречную полосу.
– Просто при выезде я поворачивал налево и зацепил встречную полосу. Никаких гонок не было. Хорошо хоть не написали, что пьяный был, – цитирует Кокорина Life.
Напомним, что ранее появилась информация, что Кокорина задержали в центре Москвы за то, что он устроил гонки по встречной полосе на своем Bentley. Также отмечалось, что материалы по этому делу уже переданы в суд.
Агент нападающего Кирилл Логинов сообщил, что форвард сборной России зацепил колесом линию разметки. По его словам, решения по этому делу пока нет.
Дополнительная информация
https://life.ru/t/life78/980307/kokorin_khorosho_khot_nie_napisali_chto_ia_pianyi_byl
serzheo
Ленивый Кока - да всем пофиг даже если тебя ГАИ пресанули. Ты всех достал до такой степени, что лучше - меняй клуб.... Ты надоел хуже горькой редьки. Уходи из Зенита. Пошел вон!
14:54
Басист
Ффух, хорошо, что не написали.
14:35
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
как при выезде зацепить разделительную? из крайнего правого в крайний левый прыгнул и срезал под прямым углом левый поворот, как делают пешеходы выходя из автобуса и следуя как бы параллельным курсом зебре (будучи уверенны в себе, что они имеют на это право)???)))
14:32
pushgun
Вымагалы из ГИБ2Д часто на этом цепляют, а тут такой случай целый Бентли зацепил полосу, да еще водитель наверняка огласки не хочет, так нужно же его разводить по полной. Но, Кокоша по полной не захотел и вызвал адвоката. Фиг знает как оно было. И вымогателям не верю и Кокоше тоже.
14:30
waleriy
Мало того что он пьяный был , так еще по встречке ездил
14:20
Russian Hippie
Свободу форварду сборной России!
14:18
баламошка
Да! Нас со Шпасиком не проведёшь!
14:17
баламошка
И правда. Хорошо хоть за взятку не написали, что ты был бухой как Буланов и с пыльным носом как Ерёма.
14:16
shpasic
так он ещё и пьяный был?!!!
14:16