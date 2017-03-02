Александр Кокорин: "Никаких гонок не было. Хорошо хоть не написали, что пьяный был"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, что случилось в ночь на 25 февраля. По словам форварда сборной России, никаких гонок он не устраивал, а просто при повороте зацепил встречную полосу.

– Просто при выезде я поворачивал налево и зацепил встречную полосу. Никаких гонок не было. Хорошо хоть не написали, что пьяный был, – цитирует Кокорина Life.

Напомним, что ранее появилась информация, что Кокорина задержали в центре Москвы за то, что он устроил гонки по встречной полосе на своем Bentley. Также отмечалось, что материалы по этому делу уже переданы в суд.

Агент нападающего Кирилл Логинов сообщил, что форвард сборной России зацепил колесом линию разметки. По его словам, решения по этому делу пока нет.