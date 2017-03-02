14:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Александр Кокорин: "Никаких гонок не было. Хорошо хоть не написали, что пьяный был"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, что случилось в ночь на 25 февраля. По словам форварда сборной России, никаких гонок он не устраивал, а просто при повороте зацепил встречную полосу. 

– Просто при выезде я поворачивал налево и зацепил встречную полосу. Никаких гонок не было. Хорошо хоть не написали, что пьяный был, – цитирует Кокорина Life.

Напомним, что ранее появилась информация, что Кокорина задержали в центре Москвы за то, что он устроил гонки по встречной полосе на своем Bentley. Также отмечалось, что материалы по этому делу уже переданы в суд.

Агент нападающего Кирилл Логинов сообщил, что форвард сборной России зацепил колесом линию разметки. По его словам, решения по этому делу пока нет

Дополнительная информация

https://life.ru/t/life78/980307/kokorin_khorosho_khot_nie_napisali_chto_ia_pianyi_byl

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КОММЕНТАРИИ (9)
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serzheo

Ленивый Кока - да всем пофиг даже если тебя ГАИ пресанули. Ты всех достал до такой степени, что лучше - меняй клуб.... Ты надоел хуже горькой редьки. Уходи из Зенита. Пошел вон!

14:54

Басист

Ффух, хорошо, что не написали.

14:35

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

как при выезде зацепить разделительную? из крайнего правого в крайний левый прыгнул и срезал под прямым углом левый поворот, как делают пешеходы выходя из автобуса и следуя как бы параллельным курсом зебре (будучи уверенны в себе, что они имеют на это право)???)))

14:32

pushgun

Вымагалы из ГИБ2Д часто на этом цепляют, а тут такой случай целый Бентли зацепил полосу, да еще водитель наверняка огласки не хочет, так нужно же его разводить по полной. Но, Кокоша по полной не захотел и вызвал адвоката. Фиг знает как оно было. И вымогателям не верю и Кокоше тоже.

14:30

waleriy

Мало того что он пьяный был , так еще по встречке ездил

14:20

Russian Hippie

Свободу форварду сборной России!

14:18

баламошка

Да! Нас со Шпасиком не проведёшь!

14:17

баламошка

И правда. Хорошо хоть за взятку не написали, что ты был бухой как Буланов и с пыльным носом как Ерёма.

14:16

shpasic

так он ещё и пьяный был?!!!

14:16

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