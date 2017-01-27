Александр Кержаков и Новосельцев не полетели на второй сбор "Зенита"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков не полетел на второй сбор команды, который пройдет в Испании, информирует пресс-служба зенитовцев. Главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу взял в Аликанте 30 человек. Отметим, что помимо форварда в состав не попали защитник Иван Новосельцев, хавбеки Виктор Файзулин и Александр Рязанцев.
Сбор петербуржцев пройдет с 27 января по 6 февраля, за это время команда проведет пять контрольных матчей. Полностью состав команды выглядит следующим образом:
вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Егор Бабурин;
защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Сергей Зуйков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Никита Каккоев, Вукашин Йованович, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Евгений Чернов;
полузащитники: Леон Мусаев, Хави Гарсия, Эрнани, Маурисиу, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиану, Данни, Даниил Лесовой, Роберт Мак, Олег Шатов, Йоан Молло;
нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба.
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Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2017/01/27/zenit-otpravilsya-v-ispaniyu/
- Александр Кокорин
- Артем Дзюба
- Лука Джорджевич
- Александр Кержаков
- Игорь Смольников
- Маурисиу Жозе да Силвейра
- Зенит СПб
- Данни
- Николас Ломбертс
- Ибрагим Цаллагов
- Александр Анюков
- Михаил Кержаков
- Юрий Жирков
- Мирча Луческу
- Доменико Кришито
- Артур Юсупов (футбол)
- Олег Шатов
- Сергей Зуйков
- Хави Гарсия
- Павел Могилевец
- Луиш Нету
- Егор Бабурин
- Юрий Лодыгин
- Йоан Молло
- Вукашин Йованович
- Роберт Мак
- Жулиану Виктор де Паула
- Андрей Лунев
- Евгений Чернов
- Даниил Лесовой
- Эрнани
- Леон Мусаев
- Никита Каккоев
foreverCSKAforever
Баблом траванулись?
13:29
= Даль =
Komendant1 У него есть дела поважнее, книгу же написал. Презентовать надо. ===== Книгу о себе Кержаков написал в 18 лет. В каждое следующее издание просто новых фоток с пляжей добавляет и всё.
13:21
= Даль =
Кержаков привык пешком ходить по полю. Так то до Аликанте рукой подать.
13:17
DR_DRIVE
Кого-кого, а Новосельцева в Ростов не надо, пре(о)давший однажды, пре(о)даст и дважды, кинул Ростов в очень ответственный момент, а как оказалось игрок не высокого уровня, а просто грамотно обученный Бердыевым, который после него за две недели 3 футболиста обучил до его уровня и встроил в команду.
13:11
Басист
> Ajccio = Рязанцев и Новосельцев скоро объявятся в Турции на втором сборе Ростова, и тогда точно Лига европы ростовская ))) ===== Было бы оченно здорово, только совершенно не вписывается в проводимую Зенитом политику "собака на сене". P.S. У Ваньки травма.
12:53
Ajccio
Рязанцев и Новосельцев скоро объявятся в Турции на втором сборе Ростова, и тогда точно Лига европы ростовская )))
12:47
serzheo
Как -то с Новоселом непонятно. Он кажется в основе ни разу не вышел.
12:22
Гаттузо зол!
С Фазой понятно, травма его не отпускает. С рызантсевым тоже- он уже отрезанный ломоть. А вот тов. Новосельцев похоже не оправдал надежд Мистера, т.к. про травму ничего не слышно ,то его не вызов на второй и важнейший сбор- это мощный сигнал. Керж тоже похоже усе ,что в общем логично.
12:11
Komendant1
У него есть дела поважнее, книгу же написал. Презентовать надо.
11:27
pchela_tr
что за фигня опять происходит
11:26
SP2
А Кокорина - взяли. Руководству Зенита - особенно Митрофанову - самим-то не смешно?
11:24
streletc1783
А мне кажется его вполне можно ещё использовать.
11:23
Адекватный Зритель_
Послом в Тунис.
11:21
Slim Taller
Странно,что при Луческу его вообще держали в команде.От балласта давно пора избавиться.Пусть едет к Аршавину.
11:15
shpasic
ну вот опять
11:11