Александр Кержаков и Новосельцев не полетели на второй сбор "Зенита"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков не полетел на второй сбор команды, который пройдет в Испании, информирует пресс-служба зенитовцев. Главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу взял в Аликанте 30 человек. Отметим, что помимо форварда в состав не попали защитник Иван Новосельцев, хавбеки Виктор Файзулин и Александр Рязанцев.

Сбор петербуржцев пройдет с 27 января по 6 февраля, за это время команда проведет пять контрольных матчей. Полностью состав команды выглядит следующим образом:

вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Егор Бабурин;

защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Сергей Зуйков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Никита Каккоев, Вукашин Йованович, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Евгений Чернов;

полузащитники: Леон Мусаев, Хави Гарсия, Эрнани, Маурисиу, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиану, Данни, Даниил Лесовой, Роберт Мак, Олег Шатов, Йоан Молло;

нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба.