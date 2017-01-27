11:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Александр Кержаков и Новосельцев не полетели на второй сбор "Зенита"

0
0
0
15

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков не полетел на второй сбор команды, который пройдет в Испании, информирует пресс-служба зенитовцев. Главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу взял в Аликанте 30 человек. Отметим, что помимо форварда в состав не попали защитник Иван Новосельцев, хавбеки Виктор Файзулин и Александр Рязанцев.

Сбор петербуржцев пройдет с 27 января по 6 февраля, за это время команда проведет пять контрольных матчей. Полностью состав команды выглядит следующим образом:

вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Егор Бабурин;

защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Сергей Зуйков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Никита Каккоев, Вукашин Йованович, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Евгений Чернов;

полузащитники: Леон Мусаев, Хави Гарсия, Эрнани, Маурисиу, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиану, Данни, Даниил Лесовой, Роберт Мак, Олег Шатов, Йоан Молло;

нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба.

Опрос

Нужен ли Иванович "Зениту"?
голосовать

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2017/01/27/zenit-otpravilsya-v-ispaniyu/

0
0
0
15
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (15)
Войти, чтобы оставить комментарий

foreverCSKAforever

Баблом траванулись?

13:29

= Даль =

Komendant1 У него есть дела поважнее, книгу же написал. Презентовать надо. ===== Книгу о себе Кержаков написал в 18 лет. В каждое следующее издание просто новых фоток с пляжей добавляет и всё.

13:21

= Даль =

Кержаков привык пешком ходить по полю. Так то до Аликанте рукой подать.

13:17

DR_DRIVE

Кого-кого, а Новосельцева в Ростов не надо, пре(о)давший однажды, пре(о)даст и дважды, кинул Ростов в очень ответственный момент, а как оказалось игрок не высокого уровня, а просто грамотно обученный Бердыевым, который после него за две недели 3 футболиста обучил до его уровня и встроил в команду.

13:11

Басист

> Ajccio = Рязанцев и Новосельцев скоро объявятся в Турции на втором сборе Ростова, и тогда точно Лига европы ростовская ))) ===== Было бы оченно здорово, только совершенно не вписывается в проводимую Зенитом политику "собака на сене". P.S. У Ваньки травма.

12:53

Ajccio

Рязанцев и Новосельцев скоро объявятся в Турции на втором сборе Ростова, и тогда точно Лига европы ростовская )))

12:47

serzheo

Как -то с Новоселом непонятно. Он кажется в основе ни разу не вышел.

12:22

Гаттузо зол!

С Фазой понятно, травма его не отпускает. С рызантсевым тоже- он уже отрезанный ломоть. А вот тов. Новосельцев похоже не оправдал надежд Мистера, т.к. про травму ничего не слышно ,то его не вызов на второй и важнейший сбор- это мощный сигнал. Керж тоже похоже усе ,что в общем логично.

12:11

Komendant1

У него есть дела поважнее, книгу же написал. Презентовать надо.

11:27

pchela_tr

что за фигня опять происходит

11:26

SP2

А Кокорина - взяли. Руководству Зенита - особенно Митрофанову - самим-то не смешно?

11:24

streletc1783

А мне кажется его вполне можно ещё использовать.

11:23

Адекватный Зритель_

Послом в Тунис.

11:21

Slim Taller

Странно,что при Луческу его вообще держали в команде.От балласта давно пора избавиться.Пусть едет к Аршавину.

11:15

shpasic

ну вот опять

11:11

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ