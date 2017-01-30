23:39 30 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Агент: "Маурисиу остается в "Зените"

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Пьер Фернандес, агент полузащитника "Зенита" Маурисиу, подтвердил информацию об интересе к своему клиенту со стороны "Халл Сити". Тем не менее, Фернандес заявил, что хавбек продолжит карьеру в клубе из Санкт-Петербурга.

– По Маурисиу велись переговоры, но мы приняли решение, что еще не время покидать Россию, – цитирует Lance Фернандеса. – "Халл Сити" сделал очень хорошее предложение, но последнее слово осталось за "Зенитом". Маурисиу крайне важен действующему тренерскому штабу команды, да и сам игрок очень доволен пребыванием в Санкт-Петербурге.

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Материалы REN-TV

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