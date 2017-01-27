"Халл Сити" хочет выкупить у "Зенита" Маурисиу

Полузащитник "Зенита" Маурисиу попал в сферу интересов "Халл Сити". Согласно ТАСС, англичане сделали российскому клубу предложение о трансфере 28-летнего хавбека. Переговоры должны завершиться до 31 января.
Согласно источнику, в случае ухода бразильца "Зенит" вступит в детальные переговоры с "Ростовом" о трансфере хавбека Кристиана Нобоа. Действующий клуб эквадорца готов с ним расстаться, так как через полгода истекает контракт игрока. Рассматривается вариант с обменом на Павла Могилевца с доплатой.
svs
А что Нобоа тоже членовредительством занимается как и Иван?
13:34
Солист Мак
Ну отличный вариант. Могилевец будет играть, а Набоа отправиться в след за Новосельцевым в небытее.
13:28
Levbereg
Жаль если Нобоа уйдет. Но уже дело движется к завершению карьеры. Можно и заработать в Зените. А Могиливец хороший вариант. Там парень реально теряет время.
13:16