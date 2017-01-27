"Халл Сити" хочет выкупить у "Зенита" Маурисиу

Полузащитник "Зенита" Маурисиу попал в сферу интересов "Халл Сити". Согласно ТАСС, англичане сделали российскому клубу предложение о трансфере 28-летнего хавбека. Переговоры должны завершиться до 31 января.

Согласно источнику, в случае ухода бразильца "Зенит" вступит в детальные переговоры с "Ростовом" о трансфере хавбека Кристиана Нобоа. Действующий клуб эквадорца готов с ним расстаться, так как через полгода истекает контракт игрока. Рассматривается вариант с обменом на Павла Могилевца с доплатой.