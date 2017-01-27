12:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Халл Сити" хочет выкупить у "Зенита" Маурисиу

0
0
0
3

Полузащитник "Зенита" Маурисиу попал в сферу интересов "Халл Сити". Согласно ТАСС, англичане сделали российскому клубу предложение о трансфере 28-летнего хавбека. Переговоры должны завершиться до 31 января.

Согласно источнику, в случае ухода бразильца "Зенит" вступит в детальные переговоры с "Ростовом" о трансфере хавбека Кристиана Нобоа. Действующий клуб эквадорца готов с ним расстаться, так как через полгода истекает контракт игрока. Рассматривается вариант с обменом на Павла Могилевца с доплатой.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3976909

0
0
0
3
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

svs

А что Нобоа тоже членовредительством занимается как и Иван?

13:34

Солист Мак

Ну отличный вариант. Могилевец будет играть, а Набоа отправиться в след за Новосельцевым в небытее.

13:28

Levbereg

Жаль если Нобоа уйдет. Но уже дело движется к завершению карьеры. Можно и заработать в Зените. А Могиливец хороший вариант. Там парень реально теряет время.

13:16

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ