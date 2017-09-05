Бушманов назвал победу над Гибралтаром важной для российской молодежки

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов остался доволен тем, что в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года против Гибралтара (3:0) команда показала желание играть и побеждать. По его словам, первый гол во встрече помог команде раскрепоститься.

- Хотел бы поблагодарить тульских болельщиков, которые пришли нас поддержать, нам очень приятно играть в такой атмосфере, - цитирует ТАСС Бушманова. - Важно, что мы одержали победу, набрали три очка и двигаемся дальше. В таких матчах важно забить быстрый гол, иначе потом с каждой минутой будет все сложнее. Рады, что все-таки удалось забить в первом тайме, в перерыве поговорили с ребятами, сказал, что надо успокоиться, просто играть и получать удовольствие.

Ребята хотят играть и выигрывать. Но игры в клубе и сборной - это разные вещи, потому что тот же Федя Чалов (автор третьего гола в ворота Гибралтара. - Прим. "СЭ") играет в ЦСКА, и это здорово, но там с него спрос другой, поскольку есть более опытные футболисты, которые берут игру на себя. У нас же каждый в равных условиях, поэтому и ответственность другая. Но я доволен их настроем, никогда не надо дополнительно настраивать.

Слова Виталия Мутко после матча с Арменией (матч, прошедший в Москве, завершился со счетом 0:0. - Прим. "СЭ")? Я нормально воспринял критику, это нормальная ситуация, мы тоже были недовольны результатом первого матча, потому что недобрали там два очка. Но не могу сказать, что эта критика как-то повлияла на подготовку к сегодняшней игре.