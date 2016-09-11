Гол Тотти принес "Роме" победу над "Сампдорией"

"Рома" обыграла "Сампдорию" в матче 3-го тура чемпионата Италии. Автором победного гола в добавленное время стал легендарный нападающий римлян Франческо Тотти.

Стоит отметить, что поединок приостанавливался на некоторое время во время перерыва из-за сильного дождя.

Чемпионат Италии

Серия А

3-й тур

"Рома" - "Сампдория" - 3:2 (1:2)

Голы: Салах, 8 (1:0). Муриэль, 18 (1:1). Квальярелла, 41 (1:2). Джеко, 61 (2:2). Тотти, 90+3 (3:2).

"Рома": Щенсны, Манолас, Бруну Перес, Жуан Жезус, Де Росси, Стротман, Наингголан (Итурбе, 85), Флоренци, Эль-Шаарави (Тотти, 46), Перотти (Джеко, 46), Салах.

"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Реджини, Павлович (Додо II, 46), Сала, Баррето, Альварес, Линетти, Торрейра, Квальярелла, Муриэль (Будимир, 62).

Предупреждения: Сала, 62. Де Росси, 70. Жуан Жезус, 78. Шкриньяр, 90+3.

Судья: Джакомелли.

11 сентября. Рим. Стадион "Олимпико".