Роберто Манчини: "Хотелось бы поработать в бундеслиге"

Бывший главный тренер "Интера" и "Манчестер Сити" Роберто Манчини опроверг слухи о том, что интерес к нему проявляет руководство "Ромы" на случай, если Лучано Спаллетти покинет клуб. Манчини признался, что уже соскучился по футболу.

– Мой творческий отпуск закончится, когда я найду новую команду. С представителями "Ромы" никогда не встречался, – цитирует TMW Манчини. – Надеюсь, мне удастся поработать за границей. Нет большего удовольствия, чем изучение новой культуры. Хотелось бы поработать в бундеслиге. Это новый опыт.