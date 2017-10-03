Работа Тухеля в "Баварии" под вопросом

У руководства "Баварии" возникли сомнения о целесообразности приглашения на пост главного тренера Томаса Тухеля, сообщает Kicker. Мюнхенцы обратились за советом к спортивному директору дортмундской "Боруссии" Михаэлю Цорку.

Сомнения "Баварии" касаются не профессиональных, а человеческих качеств Тухеля. 44-летний специалист покинул "Боруссию" по окончанию прошлого сезона из-за разногласий с руководством.

Напомним, что мюнхенцы уволили главного тренера команды Карло Анчелотти после поражения от "ПСЖ" (0:3) в Лиге чемпионов. В матче 7-го тура чемпионата Германии против "Герты" (2:2) командой руководил Вилли Саньоль.