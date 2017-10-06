Джером Боатенг: "Хайнкес знает, как нужно обращаться с футболистами"

Защитник "Баварии" Джером Боатенг рад возможному возвращению Юппа Хайнкеса на пост главного тренера команды. В СМИ сообщается, что 72-летний специалист является главным кандидатом на пост наставника мюнхенской команды после отставки Карло Анчелотти.

– Хайнкес – это лучшее решение для "Баварии", – цитирует Sport1 Боатенга. – Он знает много наших игроков, у него большой опыт. Он смог бы усовершенствовать игру команды. Хайнкес знает, как нужно обращаться с футболистами. У него отличные тренировочные занятия, он правильно анализирует игру.